Billy Ray Cyrus, papá de Miley Cyrus, dice que fue violentado por su ex, 30 años menor

Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus, enfrenta una dura batalla legal luego de su divorcio de Firerose, la mujer 30 años menor que él con la que se casó en octubre de 2023. Ambos se están demandando por violencia doméstica.

¿Qué pasó entre Billy Ray Cyrus y Firerose?

La relación de Billy Ray Cyrus, de 62 años, con Firerose, una joven de 30 años, inició siendo una polémica porque su hija Miley Cyrus no la aprobaba, motivo por el cual no asistió a su matrimonio. Siete meses después de la boda el divorcio entre la pareja desencadenó una serie de demandas.

La primera llegó por parte de Firerose, cuyo nombre real es Johanna Rosie Hodges, quien en una entrevista con Page Six señaló a Cyrus de someterla a violencia y alejarla de su familia.

"No tenía auto. Solo se me permitía ir al quiropráctico local y una vez al mes a hacerme las uñas. Él gritaba y me llamaba ‘estúpida zorra estúpida y loca’. Era ilógico, insano y aterrador. Es un hombre malvado", dijo.

Además, Firerose detalló que todo esto aparecía en la demanda de divorcio que se presentó el pasado 14 de junio. Entre ellos, mencionó que el cantante le impedía ver a su familia y que, para verlos, le tenía que pedir permiso a él.

Por su parte, en las últimas horas, Billy Ray Cyrus negó rotundamente los alegatos de su exesposa y denunció que el que sufrió abuso durante ese matrimonio fue él. Todo esto lo hizo en una demanda que presentó y que fue revelada por el medio mencionado anteriormente.

El cantante aseguró que vivió violencia doméstica "extrema" y que tenía "pruebas rigurosas" al respecto. Billy Ray Cyrus detalló en la demanda que la violencia fue "verbal y emocionalmente" y que su expareja incluso "abusó físicamente" de él.

