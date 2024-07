¿Qué significa ser pansexual, orientación con la que se identifica una exnovia de Maluma?

El término pansexualidad es cada vez más utilizado por diferentes personas a la hora de definir su orientación sexual; sin embargo, algunos lo confunden con la bisexualidad. En medio de un mundo cada vez más diverso, es importante tener claras la manera en la que todas las personas establecen sus vínculos afectivos.

¿Qué es ser pansexual?

La pansexualidad es una orientación secual cuyo nombre viene del griego pan, que significa todos. En este sentido, una persona pansexual se siente atraída por una persona por factores como su personalidad, belleza, valores, entre otras, pero no por su género.

Esto quiere decir quien se reconozca como pansexual puede crear vínculos afectivos con todo tipo de personas y ahí es donde radica su diferencia con las personas bisexuales.

La diferencia entre pansexualidad y bisexualidad

La confusión entre la pansexualidad y la bisexualidad es común entre muchas personas, pero es clave entender que quienes se identifican con estas orientaciones sexuales no se sienten iguales. La bisexualidad implica la atracción de una persona hacia más de un género, casi siempre entre hombre y mujer.

Mientras que la pansexualidad involucra una atracción con un enfoque más amplio de géneros como trans, cis, no binario, queer, intersexual, lesbiana, gay, bi, etc.; pero se debe tener en cuenta que, a la hora de empezar una relación, la persona pansexual no tiene en cuenta ese factor.

Famosos que son pansexuales

En el mundo, muchas personas famosas se han declarado públicamente como pansexuales, dándole más visibilidad a esta orientación sexual. Algunos de ellos son: Natalia Barulich, Miley Cyrus, Bella Thorne, Demi Lovato, Brendon Urie, Kesha y Cara Delevingne.

