¿Blessd le quitó la novia a Mr. Stiven? Una polémica que involucró también a Westcol

Hay polémica en las redes sociales por cuenta de las declaraciones de Mr. Stiven, un streamer que asegura que Blessd, quien fue su amigo, está saliendo ahora con su exnovia. Según el creador de contenido, ellos lo engañaron.



"Yo ya sabía que estaban saliendo desde antes de los rumores. Estoy seguro de que ellos salieron mientras ella estaba en relación conmigo, me engañaron. Manuela me engañó con Blessd. Que un parcero lo engañe a uno así de esa forma eso es lo que duele”, manifestó Mr. Stiven.

Esta polémica se generó por cuenta de una foto que subió Blessd al lado de la exnovia del influenciador. En la imagen se puede ver a ambos dentro de un jet privado.

El cantante de música urbana no se quedó callado y se pronunció sobre esta polémica mientras se refería a su nuevo trabajo musical: “Hay despechos pa que le digan a ese mari$%& que se lo mande a ver si la supera. Que melos, que no me enojo. Si quiere solucionar las cosas, que deje de sentarse en una silla, nos reunimos en un lugar y conversamos. Que no le va a pasar nada”.

Incluso, algunas personas aseguran que Westcol también llevó del bulto. “Hubieras hablado conmigo, hablaron en público, Westcol se presta pa la vuelta, es mi parcero, Dios lo bendiga, tenemos cosas muy grandes, pero qué necesidad hay de tirarle tanto hate a una peladita”, comentó Blessd.

Acto seguido, Westcol se refirió a la polémica, asegurando que su amigo Blessd menospreció a Mr. Stiven: “Yo le voy a decir algo y se me puede ofender el que quiera, pero Steven se volvió millonario en su habitación. Él no hizo conciertos, ir a colegios, cerrar contratos, desde su habitación se volvió millonario y eso tiene más mérito. Los artistas se están subiendo en una nube, da rabia, me está atacando a mí”.