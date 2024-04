Mamá fue a visitar a la hija y rompió en llanto al no verla en el aeropuerto: "Olvidó que venía"

Una triste historia se ha vuelto viral en redes sociales, el llanto de una mamá a la que su hija dejó olvidada en un aeropuerto.



Su testimonio, que rápidamente se difundió en redes sociales, ha sido un rompecorazones y un llamado a cuidar de las mujeres que nos han dado la vida y a las que les debemos todo el respeto.

“Mi hija me dejó olvidada en el aeropuerto, aquí en Utah. Se le olvidó que yo venía a visitarla, se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí”, narró la mujer en el video que se hizo viral.

Esta madre latina expresa su frustración luego de que su hija no la recogiera a pesar del esfuerzo que ella hizo para ir a visitarla.

Entre sollozos, esta mamá dejó un mensaje conmovedor: “A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte. Los hijos se olvidan bien fácil de las madres, que a mí no se me olvidaba ella, en ningún momento se me olvidó”.

El testimonio de esta madre golpeada por la ingratitud de una hija ha sido difundido ampliamente en diversas plataformas digitales con mensajes de apoyo hacia ella.