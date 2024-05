Blessd y Ronaldinho: así nació la amistad entre el cantante y el astro del fútbol

Blessd ha sabido combinar sus dos grandes pasiones, la música y el fútbol, en medio del lanzamiento de su nuevo disco. El artista urbano ha sumado a su campaña de expectativa al astro brasilero Ronaldinho, con quien ha demostrado tener una gran amistad y quien llegó a Colombia el 15 de mayo como parte del Si Sabe Fest Deluxe, organizado por el Bendito, que se está llevando a cabo en Medellín.

Blessdeluxury es el nuevo EP que está promocionando Blessd y que tiene reunidos a grandes estrellas de la música y el fútbol en la capital antioqueña. En medio de la agenda del evento, el artista y el futbolista estuvieron en una rueda de prensa en la revelaron detalles de cómo nació su amistad.

Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, recordó que su primer encuentro con el futbolista se dio cuando ambos coincidieron en una fiesta en Miami. "Cuando me dicen a mí 'Ronaldinho está aquí en el palco' y dije 'yo quiero una foto'. Uno normalmente de artista no pide fotos, pero el fútbol a mi me mueve. Lo vi y me tiré diciéndole 'hey, ídolo, Dios me lo bendiga, agradecido, usted la leyenda' y me saludó con lo mismo sin conocerme".

Según el cantante también conocido como el Bendito en ese encuentro se quedaron conversando y descubrieron que tenían muchas cosas en común además de su gusto por la música y el fútbol, señalaron que su historia de vida también los hizo coincidir. "La historia de él y la mía tienen similitud a pesar de tantas cosas difíciles que se pasó, ahora se está logrando y fue eso lo que nos hizo unir y tener esa energía".

Blessd invitó a Ronaldinho a hacer parte del lanzamiento de Si Sabe con un partido que se realizó en Miami en enero de este año, ahora repite la hazaña pero en Medellín. "De ahí pa allá nos seguimos viendo, nos cogimos los números y (seguimos) hablando. Yo fui a Brasil a donde él a grabar todo lo de Si Sabe y creo que se generó una amistad muy bonita, siempre tenemos contacto y estamos con la buena energía porque venimos de lo mismo, venir de la nada".

Por su parte, el astro del fútbol detalló que su cercanía con Blessd inició por el gusto de su música y se afianzó cuando descubrió su historia de vida. "La verdad siempre he escuchado de todo el estilo musical, buscando artistas nuevos y con mis amigos en Brasil escuchamos de todo, entonces yo ya había escuchado su canción antes de conocerlo. Después que nos conocimos, ha sido una amistad que ha venido naturalmente, ambos venimos de sitios familiares, hemos pasado por cosas de la vida que son parecidas".