Blessd traerá a Ronaldinho para el Si Sabe Fest Deluxe: conozca los detalles del evento

El 16 de mayo de 2024, Blessd tirará la casa por la ventana para el lanzamiento de su nuevo EP Blessdeluxury, un anticipado trabajo musical en el cual mostrará su esencia más urbana en 10 nuevas canciones. El artista preparó todo un festivalpara que los amantes del género urbano puedan disfrutar de una experiencia única que combina el deporte y el reguetón.

El Si Sabe Fest Deluxe tendrá actividades variadas entre el 15 y 16 de mayo de 2024. Aunque el evento es gratuito, las entradas para el partido entre Blessd y la estrella del fútbol Ronaldinho ya están agotadas. Pese a esto, se abrió la entrada para el entrenamiento previo a la disputa deportiva en la sede del Atlético Nacional en Guarne, Antioquia.

El 16 de mayo, el intérprete de éxitos como Hace Tiempo e Instagram tendrá gran parte del complejo deportivo del Estado en Medellín con espacios que muestran la esencia de este nuevo estreno. Desde el mediodía se tendrá habilitada una zona llamada El barrio y a las 4:00 p. m. se abrirán las puertas para que aquellos con boleta puedan ingresar al partido, el cual se disputará a las 8:30 p. m. en el Coliseo Iván de Bedout.

A las 7:30 p. m., el artista estrenará varios videos del Blessdeluxury, para rematar la velada con un show. En el festival van a participar personalidades como Maluma, René Higuita y Francisco Maturana.

Aquellos que quieran disfrutar de la experiencia desde casa podrán ver el partido de exhibición de fútbol 7 por medio de Win Sports o el canal de Kick de Westcol.

El reguetonero Blessd ha dicho que este nuevo álbum refleja totalmente su esencia, por lo cual espera una gran acogida del público. "Este EP lo hice desde lo interno y bello que siento por la música. Es un EP donde me representa al 100 %, donde hago música que me gusta a mí como Stiven Mesa y es algo que siempre soñé hacer y que no había podido por cosas que me prefiero reservar, pero, si sabe, ahora estamos haciendo todo lo que queremos gloria a Dios", comentó el paisa.

