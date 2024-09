Boyacomán tras muerte de La Gorda Fabiola: “Pensaba que ella iba a ser eterna”

La muerte de Fabiola Emilia Posada Pinedo o La Gorda Fabiola , humorista del programa Sábados Felices, de Caracol Televisión, ha causado gran conmoción tanto en el mundo del entretenimiento como en los colombianos. La artista falleció este 19 de septiembre, tras padecer quebrantos de salud.

Uno de sus compañeros de Sábados Felices, el humorista Fredy Quintero, más conocido como Boyacomán, habló con Noticias Caracol en vivo y reveló que recientemente conversó con La Gordita, cuando se encontraron en una grabación y resaltó que su actitud fue “siempre tan feliz”.

Boyacomán reveló que, tres minutos antes de la entrevista, se enteró de la muerte de La Gorda Fabiola, justo cuando él terminaba un show.

“Estoy muy triste, pero Diosito debe estar sonriendo porque ella es la mujer más espectacular que haya conocido en el humor”, comentó el humorista de Caracol Televisión.

El primer recuerdo de Boyacomán con La Gorda Fabiola

Boyacomán contó: “Hace 23 años llegué a concursar y fue la persona que, apenas me bajé del primer show, me felicitó, me abrazó, me acogió. Desde ese día nunca me soltó”. Incluso, recordó que una vez perdió un concurso en Sábados Felices, en el cual Nelson Polanía o Polilla (esposo de La Gordita Fabiola) era el jurado. “Lo regañaba y le decía, como recochando, que cómo iba a hacer eso. Siempre fue muy importante para mí, para mi carrera, como persona”.

La Gorda Fabiola “era una mamá pa’ todos”

Boyacomán narró cuando fue vecino de Posada y agradeció que siempre estuvo pendiente de él, de su bienestar.

Reveló que cuando se encontraban “nunca se hablaba de la salud y eso porque yo pensaba que ella iba a ser eterna. Ya nos había metido muchos sustos y, al final, uno decía: ¡no, a ella nunca le va a pasar nada’, hasta hoy que Diosito se la llevó pa’ su lado”.

