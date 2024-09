Piter Albeiro y su mensaje de despedida para La Gorda Fabiola: "Fue un ser maravilloso"

La repentina muerte de La Gorda Fabiola dejó en shock a los admiradores del humor en Colombia, entre ellos muchos de sus compañeros de Sábados Felices, quienes durante décadas tuvieron la oportunidad de disfrutar del carisma de esta samaria dentro y fuera del escenario.

Piter Albeiro reacciona a la muerte de La Gorda Fabiola

Piter Albeiro utilizó sus redes para reaccionar a la muerte de La Gorda Fabiola, quien durante años fue su compañera en Sábados Felices. "Fue un ser tan maravilloso, tan buena amiga, tan buena compañera de trabajo. Dios la tenga en su gloria", expresó en su cuenta de X.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , el comediante dijo que la muerte de La Gorda Fabiola es especialmente impactante porque era como la madre y conciliadora del equipo.

"La conocí en 1996, yo era un niño y llegaba a Sábados Felices. Ella nunca pasaba desapercibida, pero creo que los que pasamos por el programa, de ella aprendimos que siempre hay una sonrisa, hasta en los momentos más difíciles", comentó.

Destacó que Fabiola Posada siempre tenía palabras de aliento para los demás y celebraba los triunfos de sus compañeros. Además de recordarla con cariño, el humorista paisa expresó sus condolencias a la familia de La Gorda Fabiola, especialmente a su esposo, el también comediante Nelson Polanía Polilla.

¿De qué murió La Gorda Fabiola?

Durante una entrevista con Noticias Caracol en vivo , Julián Madrid, más conocido como Piroberta, reveló que la humorista estaba hospitalizada desde el lunes 16 de septiembre. "Ayer llamé a la Gordita para felicitarla por su cumpleaños y me contestó Polilla. Me dijo que estaba en la clínica y que desde el lunes estaba allí. Mencionó que estaba sedada y que en ese momento estaba más inconsciente que consciente. También me comentó que le estaban aplicando morfina porque el dolor era muy intenso".

La noticia de la muerte de La Gorda Fabiola hoy fue confirmada por sus colegas y amigos de Día a Día. Los presentadores del programa -Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero- no pudieron contener las lágrimas. La Gorda Fabiola murió a los 61 años, dejando un legado imborrable en la televisión colombiana y, especialmente, en su casa por tres décadas: el Canal Caracol.