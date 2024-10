Campanita contó lo duro que fue perder a su abuelita: "Ella siempre me apoyó"

El programa The Suso’s Show recibió a uno de los invitados más esperados: Campanita, quien, con su energía y carisma, se ganó el corazón de los televidentes durante su participación en el Desafío XX . Y que, ahora, es presentador de Día a Día en Caracol Televisión. El también bailarín y modelo le contó a "Suso el paspi" su emotiva historia de vida.

¿Cómo fue la experiencia de Campanita en el Desafío?

El ahora presentador se presentó dos veces a la competencia y en la tercera fue cuando finalmente pasó al show para vivir una experiencia diferente. "Yo tenía ganas de experimentar, de ver hasta dónde yo podía llegar, hasta donde mi mente iba a soportar. Hice lo que pude".

"Hice el casting para El Desafío XX cuando estaba bailando en Egipto y mi mamá fue la que me avisó, yo le dije: 'No, mami, yo estoy por acá lejos, ya lo intenté dos veces y no creo que pase' y ella me dijo que lo intentara, así que, pasé el primer filtro. Cuando me fui a Rusia terminé los otros dos procesos desde allá", contó a Suso.

Uno de los momentos más duros para Campanita: no comer

"Fue muy fuerte. Lo de dormir en el suelo, muchas personas lo hemos experimentado por recocha y en temas de situaciones difíciles, entonces siento que fue algo más soportable. Pero el tema del hambre, Dios mío. Desde que toqué el piso de Omega hasta que salí, aguanté hambre"

"Salí con hambre y pelado del Desafío", expresó entre risas Campanita. "Todo el día estamos aguantando hambre, nosotros pensábamos que no, que nos daban un poco de comidita, pero nada que ver, nos acostábamos con hambre y nos levantábamos con gastritis

Los inicio de Campanita en el baile

En la entrevista se dio a conocer que Campanita empezó a bailar desde los 5 años. "Cuando yo estaba en primaria, los profes me ayudaban a pasar las materias con mis presentaciones en izadas de bandera. No fueron muchas porque siempre fui responsable, las materias las perdía por tema de tiempo, porque siempre le invertí mi tiempo al baile".

Y a los 15 años, se fue a bailar con una academia reconocida en Cali que le abrió las puertas a este mundo "Mis papás me dijeron: 'Váyase pero es bajo su responsabilidad', por eso fuimos con un líder responsable de los menores de edad". Además, confesó que el bachillerato lo terminó a las carreras.

Campanita lloró al recordar a su abuelita

En medio de la entrevista, Suso puso en la pantalla la foto de la abuelita de Campanita, identificada como Rosalba, lo que le evocó nostalgia al talentoso bailarín.

La abuela de Franck Stiward falleció por COVID-19, como muchos de los abuelos en Colombia que murieron en la pandemia. Con esto, la intención de Suso era llegar al corazón de Campanita y hacerle un homenaje a todos los fallecidos por esta enfermedad

"Ella me está viendo y todavía me está apoyando, yo sé que sí. Es duro, porque mi abuelita se fue cuando yo estaba con mi hermana viendo televisión y se fue la señal, fue cuando apareció la llamada de mi mamá contándonos que mi abuela había fallecido. Yo no la vi, ninguno de mis familiares la vio. Ella fue la que me acompañó en mi primer viaje y me despidió en el aeropuerto, ella siempre me apoyó", dijo Campanita entre lágrimas.

