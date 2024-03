Captan a Sebastián Yatra y Aitana paseando de la mano en Londres: ¿reconciliación a la vista?

'Donde hubo fuego, cenizas quedan', reza una famosa frase que, al parecer, encajaría perfecto con la actual situación entre Sebastián Yatra y Aitana. Los dos famosos fueron vistos juntos en un aeropuerto de Londres y sus publicaciones en redes sociales demostrarían que han estado viajando juntos.



Todos los detalles llegaron a través de Vanitatis, medio internacional que obtuvo la declaración de una mujer que asegura haber visto a Yatra y Aitana tomados de la mano en Londres, Inglaterra. Los hechos se dieron en el aeropuerto de Heathrow, en horas de la tarde, el pasado 9 de marzo.

Según el relato de la mujer, la pareja llegó al aeropuerto y se dirigía hacia la salida, tomada de la mano, mientras un carro esperaba a los artistas afuera.

Previo a la salida, el cantante colombiano ingresó a una tienda para comprar una bebida y un sándwich, mientras tanto la española esperaba a Yatra y hablaba por teléfono.

La viajera señaló que reconoció a Aitana porque mientras la cantante hablaba por teléfono no se fijó y se chocó con ella. "Fue muy amable y me pidió disculpas. Le dije que no pasaba nada", reveló la mujer a Vanitatis y señaló que la famosa no se dio cuenta de que ella la había reconocido.



En ese momento, Sebastián Yatra se reúne con Aitana, se toman de la mano y ambos se van del aeropuerto en el carro que los esperaba en la salida.

La información emociona a los fanáticos de los dos cantantes, quienes han estado sospechando que la pareja estaría retomando su relación por las publicaciones que han realizado ambos en redes sociales. Casualmente, Aitana y Sebastián Yatra han posteado fotos en París.

"Qué casualidad que Aitana ande por París también, estos dos nunca se separaron", "Pues yo creo que sí están juntos", "Por supuesto que yo nunca creí que se habían separado", se lee en diferentes comentarios en las fotos de ambos.

Así las cosas, Sebastián Yatra y Aitana estarían reviviendo su amor viajando juntos y pasando por París, Londres y, según un periodista español, también por Islandia.