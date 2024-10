Carlos Andrés Mejía, Obvidio, se casó: así fue la boda del humorista de Sábados Felices

El humorista de Sábados Felices Carlos Andrés Mejía, Obvidio, se casó en la ciudad de Medellín y el programa La Red, de Caracol Televisión , lo acompañó cuando le dio el sí a Laura Salgado.

El gran día inició en un prestigioso hotel de la capital de Antioquia, en donde a Obvidio lo estaban maquillando. “Lo estoy poniendo lindo porque los hombres para casarse también se tienen que arreglar”, dijo la maquilladora del cómico.

Durante el proceso, el humorista manifestó sentirse “un poquito nervioso, ansioso, pero tranquilo, seguro y feliz”.

Obvidio reveló que no preparó nada para los votos que se leen en el matrimonio porque “yo no soy de preparar. Eso sale y yo como buen trovador, comediante y actor, que me salga lo que me tenga que salir”.

Dos horas antes de la boda, Carlos y su mamá, la señora Cristina Vásquez, compartieron un momento especial en medio de maquillajes, peinados y vestidos elegantes.

Uno de los instantes más emotivos del gran día fue cuando doña Cristina le dio la bendición a su hijo. “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Esta bendición va hasta el final, hijo”, expresó la mamá de Obvidio.

¿Dónde se casó Obvidio?

La pareja de novios salió del hotel a las 2:30 de la tarde con rumbo a la parroquia San Anselmo. Carlos Andrés saludó a los invitados y luego entró junto a su madre a la iglesia.

Minutos después, Laura Salgado ingresó a la parroquia en compañía de su papá, quien la entregó en matrimonio a Carlos Andrés.

“Te entrego este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, le manifestó Obvidio a su esposa.

Una vez finalizada la ceremonia, Carlos y Laura abrieron el baile con la canción Quiero casarme contigo, de Herencia del Timbiquí.

La fiesta de los casados se extendió hasta las dos de la madrugada y desde ahora, Laura y Carlos Andrés son una feliz pareja de esposos.

