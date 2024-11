Carlos Vives se convierte en la persona del año en los Latin Grammy

Esta es una semana musical en Miami, ciudad protagonista de los Latin Grammy. Artistas nominados y famosos llegan a la ciudad para participar de los eventos previos y desear quedarse con uno de los gramófonos. Entre ellos está Carlos Vives, quien este viernes recibirá el reconocimiento a Persona del año.

Este premio llega al cantante samario por sus más de tres décadas de carrera musical, su incansable trabajo en pro del desarrollo social y medioambiental, y su firme apoyo a las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos.

A su llegada a Miami, Carlos Vives expresó que a su parecer los Latin Grammy son la "banda sonora de esta locura que es nuestra diversidad cultural" y se declaró "emocionado" de ser el invitado de honor en la edición 25 de los premios. "Esta ciudad nos reúne a todos. Abraza nuestras culturas y nos deja crear cosas nuevas".

Carlos Vives recibe importante reconocimiento en los Latin Grammy

Carlos Vives será homenajeado en una gala especial durante la celebración del aniversario número 25 de los Latin Grammy, la cual tendrá lugar este miércoles 13 de noviembre en el Miami Beach Convention Center. Allí, según se ha revelado desde la organización, un selecto grupo de artistas y amigos de la música rendirán un tributo a su carrera. El evento incluirá un emotivo concierto con versiones de su aclamado repertorio, interpretadas por destacados artistas de la música latina.

El samario se mostró bastante emocionado por recibir el Poty, por sus siglas en inglés. "Cuando me enteré, lo primero que me vino a la mente son todas las personas que lo merecen. Este Poty pudo ser de [el compositor mexicano] José Alfredo Jiménez, por ejemplo, o de alguno de los grandes del rock argentino", aseguró.

Este premio llega a Carlos Vives a sus 63 años, con la mitad de su vida dedicada a construir y representar los sonidos de Colombia ante el mundo. "La única palabra que se me ocurre y se me seguirá ocurriendo es agradecimiento. Así he vivido mi carrera y vivo esto", agregó bastante conmovido por este reconocimiento y acompañado por su esposa, Claudia Elena Vásquez, sus cuatro hijos y su madre.

Otros importantes logros de Carlos Vives

Además de ser nombrado Persona del Año en los Latin Grammy, Carlos Vives también celebró que el 8 de noviembre de 2024 fue proclamado como El Día Oficial de Carlos Vives en el condado de Miami-Dade. Se trata de otro reconocimiento que se une a la ola de premios para Vives por su trayectoria a nivel internacional.

De la misma forma, recibió esta semana una placa de certificación por los más de 14 billones de streams mundiales que ha logrado con su música, por parte del sello discográfico Sony Music Latin.

Finalmente, en el marco de los Latin Grammy, se estrenó en TNT y Max Carlos Vives: El Amor de mi Tierra, un recorrido audiovisual de media hora en honor a los más de 30 años de trayectoria del artista colombiano. La pieza documental muestra el lado más humano del samario y su importancia en la cultura colombiana, apoyado en testimonios reveladores de sus colegas y amigos cercanos como Camilo, Juanes, Luis Fonsi, Gusi y Goyo.

Carlos Vives estrena documental en honor a su carrera - Foto: Cortesía

¿Cuándo son los Latin Grammy 2024?

La edición 25 de los Latin Grammy se llevará a cabo en la noche del jueves 14 de noviembre en Miami. Por segundo año consecutivo, el compositor y productor mexicano Édgar Barrera es el artista con más nominaciones, con nueve, seguido de la colombiana Karol G y el puertorriqueño Bad Bunny, con ocho.