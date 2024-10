Con parranda vallenata, Carlos Vives y sus amigos despiden a Egidio Cuadrado en cementerio de Bogotá

En la tarde de este martes, 22 de octubre, Carlos Vives y sus amigos le rindieron un sentido homenaje al maestro Egidio Cuadrado con una parranda vallenata en un cementerio de Bogotá.

El cantante Carlos Vives, en medio de su discurso en honor al maestro Egidio, dijo que a él “nunca le faltó su banda, su provincia para todo. Un hombre tan humilde como él trabajó para educar a su familia y que ellos tuvieran lo que, como dice la canción, no tuvimos nosotros”.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, el recordó a su gran amigo Egidio Cuadrado y con una voz quebrantada dijo que “la última vez fue un día muy duro. Hizo cosas increíbles, lo que hizo esa noche con el acordeón fue tan bonito. Y me di cuenta de que se estaba muriendo porque cuando me monté a la camioneta, que salgo con él al escenario, ese momentico que lo vi yo sabía que estaba muy cansado. Con todo eso se bajó y volvimos a ser los mismos de tantos años”

Carlos Vives dijo que con el fallecimiento del maestro “no hay sorpresas, veníamos caminando con él varios años, fuimos testigos de su lucha por amor a la vida, a su acordeón, a su familia. Lo esperábamos. Anoche nos acostamos sabiendo que eso iba a estar ahí”.

Por otra parte, habló sobre los quebrantos de salud por los que estaba pasando Egidio: “Yo lo llamaba varias veces cuando había regresado de la clínica en Bucaramanga, ya estaba en su casa. Lo llamaba a contarle y mandarle saludos de la banda. La última vez me dijo: ‘yo estoy bien, compadrito, vamos pa’ lante. No estoy con el oxígeno’. Siempre muy positivo. Ya las últimas veces pienso que no me oía”.

Carlos también expresó que, a pesar de la muerte de su compañero de tarima, “lo que me alegró de que mi compadre se haya ido, porque me sufrió mucho, es que está arriba con su hermano Ever Cuadrado, que se amaron”.