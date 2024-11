Carolina Acevedo reconoce que le fue infiel a Roberto Cano: "No borré los mensajes"

La actriz Carolina Acevedo concedió una reveladora entrevista en La Sala de Laura Acuña en la que abrió su corazón y contó detalles desconocidos de algunas de sus relaciones amorosas más conocidas. En medio de la conversación, admitió por qué se terminó su matrimonio con Roberto Cano.

¿Por qué se separaron Carolina Acevedo y Roberto Cano?

En 2002 los actores Carolina Acevedo y Roberto Cano se casaron y se convirtieron en una de las parejas más reconocidas del mundo de la farándula. La bogotana detalló que su historia de amor fue "idílica" y "un sueño", pero que se casaron cuando ella tenía 20 años y ambos resultaron ser personas muy diferentes; sin embargo, lo que detonó el divorcio, dos años después, fue una infidelidad.

Cuando la presentadora Laura Acuña le preguntó por qué terminó ese matrimonio, Acevedo se mostró algo nerviosa y reconoció que "nunca he contado esto". Todo sucedió en 2004, cuando el actor ingresó a un reality colombiano y tuvo que salir de la casa matrimonial por una temporada.

"Roberto Cano se fue y yo conocí a alguien en ese periodo en el que no estuvo y me enamoré de ese otro personaje", relató la actriz recordada por su papel de Rosmery Peláez en la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre de Caracol Televisión. Agregó que "cuando Roberto regresó yo ya no sentía nada y él se dio cuenta".

Publicidad

¿Cómo se enteró Roberto Cano que Carolina Acevedo le era infiel?

La actriz detalló que cuando su esposo regresó a casa tras su participación en el reality, su actitud generó sospechas en él y le revisó su teléfono. "En esa época no había WhatsApp, eran mensajes de texto y yo no borré los mensajes. Roberto agarró mi celular, vio todos los mensajes y me dijo: 'nos separamos'".

En 2004 Carolina Acevedo y Roberto Cano iniciaron su proceso de divorcio, sin embargo, siguieron viviendo juntos por durante un año más. La actriz explicó que la casa en que residían era fruto del esfuerzo de los dos y, al hablar sobre el tema, él no tenía para dónde irse y ella no tenía el dinero para pagarle la mitad, así que acordaron seguir bajo el mismo techo, pero separados, mientras solucionaban este tema.

Publicidad

"Yo me quedé en mi apartamento viviendo con Roberto, separados, un año. Éramos roommates, él vivía en el cuarto de al lado y yo en mi cuarto", recordó Acevedo y reconoció que, a pesar de su error, "Roberto es un caballero y se portó demasiado bien conmigo. Yo la embarré y muchos años después me lo encontré grabando una serie. Estábamos grabando juntos, nos sentamos y le dije: 'quiero pedirte perdón porque fui la cagada, pero era una niña inmadura".

¿Con quién le fue infiel Carolina Acevedo a Roberto Cano?

Carolina Acevedo no quiso revelar quién fue el tercero que causó el final de su matrimonio, aunque sí reconoció que hace parte del mundo de la farándula y que es un cantante famoso. "Yo me ennovié con el otro, me enamoré y fue la peor tusa de mi vida. Yo le lloraba a Roberto... eso duró seis meses".