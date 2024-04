Carolina Cruz habla de sus experiencias con la Virgen María: "Hablé con ella, le agradecí"

Carolina Cruz, una de las presentadoras más populares de Colombia, decidió recientemente hablar de su fe. En medio de una entrevista la vallecaucana hizo referencia a la conexión espiritual que tiene con la Virgen María.



La presentadora se convirtió en la primera invitada al espacio de entrevistas de Cristina Umaña, llamado Sinceramente Cris. Allí decidió relatar cómo la religión se ha manifestado en su vida.

"Tú eres una mujer que si va en el carro hace el rosario, que cuando llega a la casa, aunque esté cansada, hace el rosario. ¿Has tenido algún acercamiento con la Virgen?", preguntó Umaña a Cruz y ella respondió afirmativamente, diciendo que todo comenzó hace años en medio de un viaje.

"Yo a ella la he sentido muy cerca de mi vida como desde hace 8 años que empecé a estar más cercana a ella", aseguró la vallecaucana.

Cruz recordó que hace algunos años realizó un crucero con un amigo por las islas griegas y Turquía, pero no tenían conocimiento que uno de los destinos era "ir a la casa de la Virgen María, donde ella murió y eso cambió mi vida. Cuando llegué a ese lugar sentí una paz, una necesidad de llorar y llorar, no podía parar, cogí agua bendita y hablé con ella, le agradecí".

Desde ese entonces, según el relato de Carolina Cruz, la presencia de la Virgen María ha estado acompañando en diferentes momentos de su vida, especialmente durante el proceso que ha vivido con su segundo hijo.

"Yo la he sentido, la he olido, he visto escarchita, tengo fotos y eso solo lo ha visto la gente más cercana a mí. He sentido el olor a rosas , cuando te levantas y tienes las manos escarchadas, encontraba escarchas, una velita se quemó con la imagen del espíritu santo, han sido muchas cosas", complementó.

Carolina Cruz explicó que este no es un tema del que suela hablar públicamente por respeto a las personas que tienen otras creencias y, además, porque "cuando uno habla de esto la gente dice que estás loca".