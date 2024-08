Céline Dion rechazó que usen tema de Titanic en campaña presidencial de Donald Trump

La cantante canadiense Céline Dion ha criticado que el candidato republicano a las elecciones presidenciales de EE. UU., Donald Trump, utilice su tema My Heart Will Go On en su campaña.

En un mensaje publicado en X, este fin de semana el equipo de gestión de la cantante y su sello discográfico constatan que el uso del que fuera el tema central de la película Titanic "no está autorizado de ninguna manera".

¿Por qué Céline Dion no aprueba uso de sus canciones en campaña de Donald Trump?

"El equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando My Heart Will Go On en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance (su compañero de candidatura) en Montana", señala el mensaje.

Recalcó que, en ningún momento, el equipo de campaña de Trump se comunicó con ellos para validar el uso de esta grabación y que, de haberlo hecho, no lo habrían autorizado, pues ni la cantante ni su equipo están de acuerdo con que se use su trabajo con fines políticos.

"Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar. …Y realmente, ¿ESA canción?", se preguntó el equipo de la diva, al referirse al tema ganador de un Óscar y un Globo de Oro, e identificada con la tragedia del hundimiento del Titanic.

No es la primera vez que a Trump le ponen problemas algunos artistas a la hora de usar sus temas, además de la estrella canadiense, otros cantantes como Elton John o la banda de rock Kiss también lo hicieron en el pasado.

