Coldplay ya tiene fecha para su retiro, así lo confirmó Chris Martin: "Menos es más"

Coldplay estrenó este 4 de octubre su décimo álbum de estudio llamado 'Moon Music', un trabajo musical que ha llenado de alegría a sus seguidores. Sin embargo, en medio de la promoción de este disco, Chris Martin ha anticipado a los seguidores que se aproxima el retiro de la banda.

¿Cuándo será el retiro de Coldplay?

Chris Martin dio una entrevista a Zane Lowe como parte de la promoción de su nuevo disco; pero el clip de la conversación que ha robado la atención internacional es el momento en que el vocalista confirma que la banda ya tiene pensado el momento de su retiro.

"Sólo vamos a hacer 12 álbumes completos y eso es verdad. Sí, lo prometo", detalló el cantante británico. Esto quiere decir que tan solo faltarían dos nuevos trabajos de la banda para que se retiren.

El cantante señaló que, como agrupación, han definido su límite. "Menos es más y para algunos de nuestros críticos, ¡incluso menos sería aún más! Es realmente importante que tengamos ese límite". Además, Martin también detalló que hay un componente personal en esa decisión. "No quiero que, cuando tengamos 60 años, estar diciendo: 'Will [Champion], te necesitamos. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo mejor que esto!'".

Publicidad

¿Coldplay dejará de existir?

El vocalista de Coldplay detalló que pensar en solo lanzar 12 álbumes también está inspirado en diferentes proyectos que ellos aman.

"Solo hay siete libros de Harry Potter. Solo hay 12 y medio álbumes de los Beatles, y aproximadamente lo mismo para Bob Marley, así que todos nuestros héroes. Además, tener ese límite significa que el control de calidad es muy exigente en este momento y que para que una canción llegue a ser seleccionada, es casi imposible, lo cual es genial", planteó.

Publicidad

Sin embargo, calmó los ánimos de los fans al aclarar que esto no significa que la banda deje de existir. "Lo de los 12 álbumes es muy real, y es una sensación agradable. No significa que no vayamos a hacer una gira o terminar algunas compilaciones o temas descartados o lo que sea. Solo significa que la historia principal está contada. Eso continuará de alguna manera, pero hay algo especial en lo de Coldplay".