Con este video Green Day confirma su próximo concierto en Colombia: esto se sabe

La espera de muchos fanáticos ha terminado: Green Day, la icónica banda estadounidense de punk rock, ha confirmado su regreso a Colombia como parte de su gira mundial The Saviors Tour. A través de un emocionante video publicado en sus redes sociales este 16 de mayo, la agrupación no solo anunció su reencuentro con el público colombiano, sino toda una gira por Latinoamérica, donde tienen una gran acogida.

Países anunciados por Green Day en Latinoamérica

En el video se ve a un personaje animado que representa la etapa actual de la banda norteamericana que va caminando y de fondo, aunque difuminadas, se alcanzan a ver varias banderas. La primera que aparece es Colombia, luego Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. La publicación emocionó a millones de fanáticos que tienen los artistas en esta parte del mundo y que llevan esperándolos por varios años con un importante regreso.

¿Cuándo será el concierto de Green Day en Colombia?

Aunque el video anuncia el regreso de Green Day a la región con el siguiente mensaje: "Suramérica, es tu momento de brillar", la verdad es que todavía no se ha revelado la fecha o el lugar del concierto de la agrupación en nuestro país. Sin embargo, sí anticiparon que las "grandes" y "enormes" noticias de su gira por Latinoamérica se darán a conocer el próximo lunes 19 de mayo en horas de la mañana.



La conexión con el público colombiano

La relación de Green Day con Colombia comenzó en 2010 durante el Festival Nem-Catacoa en Cajicá. A pesar de ser la primera vez que la banda se presentaba en el país, la conexión fue inmediata. Billie Joe Armstrong, líder de la banda, expresó su emoción diciendo: “¡Después de 22 años, es el primer show de Green Day en Colombia!”. El concierto, de casi tres horas, incluyó himnos de la banda que marcaron a toda una generación como 'Basket Case', 'Holiday' y 'Jesus of Suburbia', y estuvo marcado por la interacción con el público, incluyendo invitados en el escenario y regalos de guitarras.

Su segundo concierto y el último en nuestro país fue en 2017, como parte de su 'Revolution Radio Tour', espectáculo con el que consolidó aún más su vínculo con los fanáticos colombianos. La banda interpretó 30 canciones en casi tres horas, incluyendo clásicos como 'Boulevard of Broken Dreams', 'When I Come Around' y 'Good Riddance (Time of Your Life)', y mostró una vez más su energía y conexión con el público en el escenario del Parque Metropolitano Simón Bolívar el 17 de noviembre de ese año.

La nueva gira de Green Day

La gira The Saviors Tour, que comenzó en mayo de 2024 y se extenderá hasta septiembre de 2025, celebra los 30 años de 'Dookie' (1994) y los 20 años de 'American Idiot' (2004), dos grandes álbumes de la banda. En cada fecha, excepto en festivales, la banda interpreta ambos álbumes en su totalidad, llevando a sus fanáticos por un viaje emocionante de sonidos que los llenan de energía y nostalgia.

Pero la gira no es solo una mirada al pasado, sino también al futuro, pues 'The Saviors Tour' promueve su más reciente álbum, 'Saviors', lanzado en 2024. El primer sencillo, 'The American Dream Is Killing Me', presenta una estética inspirada en los zombis, mientras que otros temas como 'Look Ma', 'No Brains!' y 'Dilemma' continúan con el estilo característico de la banda.

En su presentación en Coachella 2025, Green Day debutó en este icónico festival con un set que incluyó canciones de 'Saviors' y clásicos de su discografía. Es por eso que la confirmación del concierto en Bogotá ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos colombianos por contar con un repertorio que abarca más de tres décadas de carrera, la banda promete una noche inolvidable llena de música, emoción y recuerdos.

