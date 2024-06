Con estos chats, esposa de Beéle destapa infidelidad del cantante: ¿quién es la otra?

Brandon De Jesús López Orozco, más conocido en la industria musical como Beéle, es un cantante de música urbana y dancehall que se hizo popular a nivel internacional por tener su primer éxito a los 16 años. Ahora, con 21 años, el artista colombiano es tendencia en las redes sociales, pero no por su música, sino por un escándalo de infidelidad.

Todo empezó con algunos rumores que empezaron a hacerse visibles en plataformas como TikTok y X, en las que relacionaron a Beéle con una creadora de contenido venezolana. Esto sorprendió a muchos seguidores del cantante, pues desde los 16 años sostiene una relación con Camila Rodríguez, quien hoy día es su esposa y madre de sus dos hijos.

En medio de los rumores en redes sociales, fue la misma Camila Rodríguez la que decidió hablar públicamente y confesar lo que está pasando en su matrimonio. "Los problemas no son de ahora, vienen de muy atrás", expresó la mujer detallando que descubrió que Beéle no le era "leal" cuando estaba embarazada de su primer hijo.

A lo largo de dos extensos videos en su perfil de TikTok, Rodríguez reveló que tras el nacimiento de su primer hijo decidieron seguir luchando por su familia. Pero en medio del segundo embarazo, que fue el año pasado, le descubrió conversaciones con otras mujeres en el celular al cantante colombiano de 21 años.

@oficialcara_ Esto no es EMBUSTE ni marketing es mi vida real… ♬ sonido original - Caraoficial_

"Yo lloré, le dije que por qué me hacía eso, que yo le había pedido que me diera un embarazo tranquilo, que no fuera así conmigo. Me pidió perdón y dijo que no lo volvía a hacer", recordó la mujer de 25 años y agregó que cuando ella dio a luz a su segundo hijo y sufrió una preclampsia, el cantante no la acompañó como ella quería. "Estuve cinco días en UCI y Brandon iba obligado porque mi familia se lo pedía".

Para finalizar, la esposa de Brandon se refirió específicamente a la creadora de contenido con la que se relaciona recientemente al cantante. "Lo que yo vi en su celular fueron muchas conversaciones, con muchas mujeres, no eres solo tú mi reina, tú eres una de tantas. Yo le he pedido el divorcio varias veces, pero él se va y dice que no va a pelear conmigo".

¿Quién es Isabella Ladera, la modelo con la Beéle habría engañado a su esposa?

Camila Rodríguez al final de su video revela la conversación que encontró entre Beéle e Isabella Ladera, modelo venezolana. En esos mensajes los dos se ponen de acuerdo para verse en diferentes lugares y él le insiste para que se vean en Miami o Nueva York

"Yo tengo muy claro los errores que no volvería a cometer y los errores que ya cometí, yo no le haría daño a una mujer. Pero hay situaciones, hay experiencias que uno tiene que aceptar, que uno tiene que vivir para crecer", expresó Isabella Ladera en sus redes sociales tras las revelaciones de la esposa de Beéle.