Jesús Navarro, cantante de Reik, conmueve al revelar en pleno concierto que su perro murió

Jesús Navarro, vocalista de la agrupación Reix y ex entrenador de La Voz Kids, conmovió a sus seguidores en su más reciente concierto. El cantante lloró sobre el escenario al revelar que su perrito Bowie murió recientemente.

>> Lea también: Esposa del Steve Irwin le rindió sentido homenaje de aniversario al cazador de cocodrilos

Los hechos ocurrieron en Boston, ciudad en la que el artista mexicano se presentó como parte de su gira Panorama tour. En medio del show, el cantante se tomó un momento para rendirle un homenaje a su mascota y rompió en llanto.

"Quiero contarles a los que no me siguen en Instagram, hace un par de días se me fue mi perrito, mi mejor amigo de la vida, entonces quiero decirles a todos ustedes que esta noche voy a estar cantando para él", expresó el cantante de 37 años con la voz entrecortada.

Publicidad

Los videos del cantante Jesús Navarro llorando sobre el escenario mientras le dedica un homenaje a Bowie, quien estuvo en su vida por 12 años, se hacen virales en las redes sociales y conmueven a más de uno.

Mientras el vocalista de Reik estaba sobre el escenario en la pantalla apareció la foto de Bowie y se leía "2012 - 2024", mientras que de fondo se escuchaba la canción 'You are my sunshine'.

Publicidad

¿De qué murió Bowie, el perro por el que Jesús Navarro lloró en un concierto?

Sobre Bowie se conocen pocos detalles, tan solo los que eventualmente Jesús Navarro decidía compartir en sus redes sociales. La raza del animal no era clara, pero el cantante lo adoptó en el año 2012 y, desde entonces, la mascota protagonizaba fotos y videos del famoso cuando estaba en casa.

Navarro reveló que el nombre de su mascota se lo puso en honor a uno de sus artistas favoritos, David Bowie. Normalmente, el animal se quedaba en casa de seres queridos del cantante cuando este debía salir de gira o estaba en diferentes proyectos.

>> Le puede interesar: Halsey utilizó su nueva canción para revelar su lucha secreta contra fuertes enfermedades

Aunque se desconoce el motivo por el que Bowie murió, semanas atrás Jesús Navarro compartió en Instagram que la salud de su perrito no estaba del todo bien.

Publicidad

"Hace más o menos un mes mi ratón (como le decía de cariño) casi abandona este plano. Sentí la peor mezcla de terror y tristeza que tengo en memoria. Por muchos años Bowie ha sido mi hogar. Cambiamos de casas, de ciudades, de países, de amigos… pero el ratón y yo estamos juntos siempre. Creo desde el fondo de mi corazón que Bowie estaba cansado y listo para irse, pero me vio tan hecho m*** que hizo un esfuerzo por recuperarse y darme tiempo para acostumbrarme a la idea de que -tarde o temprano- me tocará vivir sin él".