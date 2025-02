Concierto de Residente en Cali fue reprogramado: ¿cuándo y dónde será el espectáculo?

El equipo del artista puertorriqueño Residente anunció que el concierto que tenía agendado para la ciudad de Cali, en Colombia, sería reprogramado. Los organizadores dieron indicaciones a los fanáticos sobre la nueva fecha y cómo podrán ejecutar las devoluciones.

Esta información es entregada solo unos días después de que la revista Rolling Stone Colombia confirmara que Residente cancelaría su presentación en el Concierto de la Esperanza, un evento que se llevaría a cabo solo un día después de su fecha en Cali.

¿Cuándo será el concierto de Residente en Cali?

El concierto de Residente en Cali sería el próximo 1 de marzo de 2025, sin embargo, este 19 de febrero los organizadores informaron que, por razones fuera del control del artista y el promotor, el show sería reprogramado.

Por medio de un comunicado publicado en el sitio web de La Tiquetera, entidad que vende las entradas para el evento, se confirmó que la nueva fecha para el concierto de Residente en Cali sería el 24 de mayo de 2025, en la Arena Cañaveralejo.

Las boletas que se habían adquirido para el 1 de marzo serán válidas para la nueva fecha anunciada, sin embargo, los compradores que deseen una devolución podrán radicar la solicitud por medio del portal www.latiquetera.com/complaints/add

La Tiquetera

Boletas para el concierto de Residente en Cali

De momento, todavía se encuentran disponibles boletas para la localidad Experiencia René (platea de pie), que cuestan $259.700, y en El Futuro es Nuestro (gradería), con un valor de $170.700. La localidad This Is Not America (callejón) se encuentra agotada.

Para ser víctima de estafadores, sugieren comprar las entradas en línea, reclamarla con tiempo, o en caso de ser digital, tenerla descargada.

Este concierto hace parte de la gira 'Las Letras Ya No Importan', la cual pasará por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El show de Residente en Cali será en la Arena Cañaveralejo, recinto que abrirá sus puertas a las 6:00 p.m. del sábado 24 de mayo de 2025.

Se espera que René Pérez, más conocido como Residente, salga al escenario a eso de las 10:00 p.m., pero los organizadores recomiendan llegar con tiempo al lugar. La edad mínima será de 18 años, habrá acceso para personas con movilidad reducida y el acceso a embarazadas se permitirá bajo su propia responsabilidad.

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co

