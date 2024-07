Costoso perfume de Karol G "huele a los dioses": precio y dónde conseguirlo

Karol G es una de las artistas que ha dejado por lo alto a Colombia no solo por su talento, sino por su carisma y amor con sus fans. En una de sus recientes entrevistas, la Bichota sorprendió a sus seguidores tras mostrar un frasco de su perfume favorito, aunque optó por no revelar la marca de dicha fragancia.

¿Qué perfume utiliza Karol G?

"Algo que, definitivamente, no puede faltar ni en mi bolsa, ni en la bolsa de mis amigos, que siempre debo tener cerca de mí, es mi perfume. En realidad, no se ve así mi perfume, yo lo tapo para que no sepan qué perfume uso. Me aplico perfume en todo momento, me baño en perfume", expresó la intérprete de 'Mañana será bonito'.

Karol G enfatizó que su perfume "huele a hombre, no soy de olores de fruticas o de dulces. La verdad, hace como 9 años uso el mismo. Huele al cielo y a los mismísimos dioses, jajajaja".

Aunque la Bichota se negó a revelar cuál es la fragancia que usa, fanáticos y expertos en perfumes hicieron la tarea de averiguarlo. Según seguidores, luego de que la cantante paisa afirmó que la fragancia es de hombre y, además, teniendo en cuenta la forma de la botella del perfume, se trata de un Bond No.9 de Bleecker.



¿Cuánto cuesta el Bond No.9 de Bleecke, perfume que usa Karol G?

En Colombia, el perfume se puede adquirir en tiendas especializadas como Falabella, donde el precio asciende a $2.650.000 pesos, y en la Riviera, donde se encuentra disponible por $1.339.740 con descuento.

Bond no.9 de bleecker, perfume que usa Karol G - Fragance 5 ml.com

Publicidad

A nivel internacional, el precio del perfume varía. En la tienda en línea de Walmart México, por ejemplo, se ofrece a 5,789 pesos mexicanos. Además, se encuentra disponible en la boutique oficial de la marca y su sitio web, donde el frasco de 100 ml tiene un precio de 440 dólares.



Ingredientes del perfume de Karol G

Este perfume, perteneciente a la familia olfativa ámbar amaderado, se distingue por sus notas de hojas de violeta, moras azules, casís, tomillo, jazmín, canela, musgo de roble, pachulí, ámbar, caramelo y vainilla. La combinación de estos elementos resulta en un aroma que la propia Karol G describe como "huele a los ángeles", una fragancia que captura la esencia de su presencia escénica y su espíritu libre.