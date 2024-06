Revelan cuál es el perfume que utiliza Karol G: es de hombre y ella lo esconde

En una reciente entrevista Karol G confesó que oculta su perfume para que las personas no sepan cuál es la fragancia que utiliza todos los días. Sin embargo, sus fanáticos se dieron a la tarea de descubrirlo y parece que lo lograron.

La situación se dio en medio de una actividad con Vogue España en la que la cantante paisa revelaba qué lleva en su bolso. La paisa sacó una botella de perfume que tiene envuelta en cinta aislante; este truco, según contó, "es para que nadie sepa qué perfume utilizo".

Apenas reveló que "me aplico perfume todo el tiempo, incluso en medio de los cambios de los conciertos, me baño en perfume. Huele a hombre, no me gustan los olores de fruticas o dulces".

¿A qué huele Karol G?

Luego de que Karol G decidiera no revelar el perfume que utiliza, sus fanáticos en las redes sociales se dieron a la tarea de descubrirlo. La cantante anticipó que lleva utilizando la misma fragancia por nueve años.

Los más conocedores sobre la vida de la paisa indicaron que Karol G utiliza una fragancia masculina con notas amaderadas, un olor que es cada vez más popular entre los perfumes para los hombres. Con este dato, varios nombres de reconocidas colonias fueron mencionados.

La marca má mencionada fue Bond No. 9, pero dentro de esta hay más de 60 perfumes en su catálogo, lo que complicó un poco el trabajo de los internautas. Sin embargo, la letra de una canción de Feid tendría la pista definitiva sobre el perfume que utiliza la paisa.

En medio del debate que se armó en las redes sociales, algunos recordaron la canción Velocidad Crucero del novio de Karol G. "Bleecker es su olor", dice el Ferxxo en ese tema. Para muchos, esto da a entender que la fragancia que utilza la paisa es Bleecker Street de Bond No. 9.

