Karol G desmiente a Maduro sobre supuesta canción para su campaña: "No es cierto"

Nicolás Maduro, presidente y candidato presidencial venezolano, causó polémica en redes sociales al aseverar que Karol G le envió una canción para su campaña. Tras sus declaraciones, el equipo de la artista paisa aclaró que no son ciertas las afirmaciones del político.

>> Lea también: Karol G se dejó besar por fanático en concierto en Europa: ¿se parece a Feid?

Karol G no envió canción a Nicolás Maduro

En redes sociales se hizo viral el momento en el que el candidato presidencial Nicolás Maduro, que actualmente está buscando quedar por tercera vez en el poder, aseguró que la canción de su campaña presidencial es de Karol G y que ella se la envió.

Por su parte, el equipo de trabajo de Karol G desmintió estas declaraciones. "No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas", afirmaron al diario paisa El Colombiano.

Publicidad

Agregaron de manera contundente que "la música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones".

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre Karol G?

El presidente venezolano pasó recientemente por el pueblo de Petare, en el estado de Miranda, para invitar a las personas a votar por él en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, las cuales se llevarán a cabo el próximo 28 de julio. Desde allí, Nicolás Maduro mencionó a Karol G.

Publicidad

"Karol G me mandó una canción para la campaña", aseguró el candidato presidencial de 61 años sobre el escenario ante decenas de personas. Agregó que "la vamos a lanzar en estos días y ya ensayé el baile, porque aquí me conocen como 'el gallo pinto', pero en el exterior me están diciendo 'Nicol G', no sé por qué".

Ya anteriormente el candidato presidencial que va por una segunda reelección se había comparado a sí mismo con la cantante colombiana. "Después de los conciertos que se llevaron a cabo en el Monumental, internacionalmente me llaman 'Nicol G'. Por Karol G ahora me llamo 'Nicol G', mejor conocido como 'Nicol G', y pronto voy a llenar el Monumental también", señaló.

>>Le puede interesar: Este italiano está siguiendo a Karol G por Europa: ella lo ayudó a superar el cáncer