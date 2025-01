Cristina Hurtado se someterá a riesgosa cirugía en sus ojos: "Tengo miedo"

La presentadora Cristina Hurtado reveló en redes sociales que próximamente tendrá que someterse a una delicada cirugía ocular que la tiene bastante preocupada. La famosa colombiana mostró una extraña condición que tiene en uno de sus ojos y que, por recomendación médica, debe ser intervenida lo más pronto posible.

¿Qué le pasó a Cristina Hurtado?

A través de sus historias de Instagram, Cristina Hurtado contó a sus seguidores que está viviendo una situación preocupante por una condición que tiene en uno de sus ojos. La presentadora estaba comentando un tema de su día a día, pero cuando vio que tenía sus ojos hinchados decidió revelar a los internautas lo que está pasando.

"¿Sí ven esto que tengo acá? Eso se llama un pterigión y me lo voy a tener que operar", dijo la también modelo mostrando una pequeña bolita que está creciendo en uno de sus ojos. "Ya el médico me dijo: 'Te tienes que operar'".

Hurtado, esposa de Josse Narváez, actor de Escupiré sobre sus tumbas , señaló que esa indicación médica fue hace días y ella no ha sacado el tiempo para la intervención quirúrgica porque "lo que pasa es que le tengo miedo a la operación, por eso no lo he hecho, me da mucho miedo".

La presentadora agregó que le causa mucha impresión una cirugía en esa parte del cuerpo, pero que al ver que la bolita está creciendo sabe que tiene que seguir las indicaciones médicas. "Además la incapacidad es larguita, es como semana y media de quietud absoluta, entonces lo estoy pensando".

¿Qué es un pterigión?

Según el American Academy Of Ophthalmology, un pterigión, también conocido como pingüéculo, es "un crecimiento amarillento en la conjuntiva. Suele localizarse en el lado del ojo más cercano a la nariz, aunque puede suceder en el lado opuesto".

Esta masa de tejido carnoso que puede permanecer de un tamaño pequeño, pero que también puede empezar a crecer y causar síntomas como lagrimeo, enrojecimiento o sensación de un objeto extraño. En los casos más graves puede llegar a afectar la visión, en cuyo caso es necesario tratamiento.

Aunque se desconoce la causa de los pterigión, se cree que el riesgo más grande es la exposición prolongada al sol y la sequedad, pero también el contacto con el polvo, la suciedad o la exposición a alérgenos y químicos. Los tratamientos menos invasivos son: usar lentes de sol y usar gotas lubricantes.