¿Cuándo salen a la venta las boletas para ver a Paul McCartney en Bogotá?

Paul McCartney, el legendario cantante británico de los Beatles, regresa a Colombia tras 12 años. El artista anunció su regreso al país con su gira Got Back, en la que no solo recorrerá su carrera como solista, sino con canciones del famoso cuarteto.

¿Cómo comprar boletas para ver a Paul McCartney?

La venta de boletería para ver a Paul McCartney en Bogotá se llevará a cabo en la página de Eticket. La preventa para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) iniciará el miércoles 10 de julio desde las 9:00 a. m. hasta agoyar existencias.

Por otro lado, la venta para el público general será desde el viernes 12 de julio en la mañana hasta agotar la boletería.

Las entradas están por un valor desde $139.000 hasta $2.000.000, sin servicio incluido.

¿Quién es Paul McCartney?

Miles de personas a nivel mundial coinciden con que Paul McCartney es uno de los cantantes y compositores más exitosos de todos los tiempos, reconocido especialmente por haber hecho parte del emblemático cuarteto británico llamado The Beatles.

La gira de McCartney Got Back inició en el año 2022, cuando llevó a cabo 16 grandes shows en Estados Unidos y una histórica presentación en el Festival de Glastonbury en junio de ese año, la cual fue descrita por el periódico británico Times como "el mejor concierto de todos los tiempos". Para 2023, el cantante sumó 18 shows más llegando a países como Australia, México y Brasil.

Ahora, Paul McCartney anuncia el cierre de su año 2024 con un concierto en Bogotá, el 1 de noviembre. Según su página oficial, el espectáculo es toda una experiencia para los grandes fanáticos del rock de todas las décadas en el que interpretará canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be, entre otras.

