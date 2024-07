Paul McCartney en Bogotá: fecha, lugar y venta de boletería

Paul McCartney, el exintegrante de The Beatles, confirmó su regreso a Colombia con un nuevo concierto. El artista británico de 82 años se presentará en el estadio El Campín, en Bogotá, el 1 de noviembre de 2024.

>> Lea también: Paul McCartney se gozó concierto de Taylor Swift en Londres: no fue la única estrella

Detalles del concierto de Paul McCartney en Bogotá

Paul McCartney llegará al escenario del estadio El Campín en Bogotá con su gira de conciertos internacionales Got Back, con la cual el artista promete a sus seguidores a nivel mundial un show emocionante en el que interpretará sus más grandes éxitos.

"¡Colombia, estamos en camino! Nuestra última visita a ustedes fue muy especial y se sintió como una experiencia inmejorable, ¡pero sabemos que esto va a ser aún más grande y mejor! La banda y yo no podemos esperar a verlos a todos. Preparémonos para volver a crear recuerdos juntos", expresó Paul McCartney en su anuncio oficial.

Publicidad

Se trata de una noticia emocionante para los seguidores del cantante que hizo parte de la icónica banda británica The Beatles, una promesa que el mismo McCartney hizo a su público bogotano en el año 2012, cuando fue su última presentación en nuestro país y que se estaba esperando hace varios años.

Según la página oficial de Paul McCartney, el espectáculo es toda una experiencia para los grandes fanáticos del rock de todas las décadas. Canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be, entre otras, harán parte. Un catálogo en el que no solo incluye su carrera como solista, sino también del cuarteto británico más famoso de todos los tiempos.

Publicidad

¿Cómo será la venta de boletería de Paul McCartney en Bogotá?

La venta de boletería para ver a Paul McCartney en Bogotá se llevará a cabo en la página de Eticket. La preventa para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas iniciará el miércoles 10 de julio desde las 9:00 a. m., mientras que la venta para el público general será desde el viernes 12 de julio en la mañana.

Las entradas están por un valor desde $139.000 hasta $2.000.000, sin servicio incluido.

Paul McCartney en Bogotá: precios de las boletas - Páramo Presenta

>> Le puede interesar: Let it be, documental de los Beatles, es rescatado: revive sus últimos momentos juntos