Daniel Merak y Ohlela, pareja de La Descarga, hablan de su amor a distancia en nueva canción

En la segunda temporada de La Descarga, reality de canto de Caracol Televisión, dos participantes no solo cautivaron al público por su talento musical, sino también lo hicieron con la historia de amor que surgió entre ellos en medio de la competencia. Se trata de Daniel Merak y Ohlela, quienes ahora dan un gran paso en su relación.

Los cantantes están presentando este 14 de febrero, día de los enamorados, una canción a dueto llamada 'Cumbia Romántica'. En ella la pareja narra lo que han vivido en los primeros meses de su relación, la cual llevan a distancia, ya que ella vive en los Estados Unidos.

'Cumbia romántica', lo nuevo de Ohlela y Daniel Merak

En pleno mes de los enamorados, la pareja que se constituyó dentro del formato de reality decidió dar un nuevo paso en su relación, colaborando juntos en una canción.

En 'Cumbia romántica' Ohlela y Daniel Merak plasmaron los sentimientos que enfrentan normalmente las personas que tienen una relación amorosa a distancia. "Hablamos a diario pero no me basta, tantos besos víctimas de la distancia que no sé si te llegan o si mueren en la pantalla. Qué duro es quererte de lejos, verte por el celular, escucharte cerca de mí y no poderte tocar", interpretan.

El lanzamiento musical de los exparticipantes de La Descarga ya causa sus primeras impresiones en las plataformas de reproducción, donde los seguidores de ambos celebran su amor y su talento. "La canción está hermosa como ellos dos", "Qué buen tema", "Linda canción chicos. Dios los siga bendiciendo grandemente", "Que bonito lo que nace del amor puro y verdadero", "El junte más esperado", les escriben.

¿Cómo nació el amor entre Ohlela y Daniel Merak?

Ambos cantantes llegaron en 2024 a la segunda temporada de La Descarga como dos de las mejores 100 voces del país. Ella ingresó a la selección de Gusi, mientras que él quedó en el equipo de Santiago Cruz.

Siendo de los participantes más jóvenes de la competencia, la química entre los dos empezó a notarse cada vez más en las pantallas de los colombianos, quienes empezaron a interesarse por lo que pasaba detrás del escenario con los dos artistas. Ohlela y Daniel Merak se lanzaban algunos mensajes de admiración y apoyo en sus respectivas presentaciones y aseguraban que solo se estaban conociendo.

Con el paso de los días ambos habían confesado su gusto el uno por el otro en medio del programa y, finalmente, llegó el día en que sorprendieron a sus mentores y a los televidentes con su primer beso frente a todos. A pesar de la salida de Ohlela de la competencia y su regreso a Miami, la relación de los cantantes trascendió de la competencia y se han consolidado como una de las parejas más queridas por los seguidores de La Descarga.