Daniela Ospina confesó por qué no habla de James Rodríguez con su hija Salomé

La empresaria y modelo Daniela Ospina, quien se separó del futbolista James Rodríguez en el 2017 después de una relación de siete años, reveló cómo maneja las preguntas que la hija que tienen en común, Salomé, le hace sobre su padre. Aseguró que siempre busca actuar con honestidad y respeto.

Daniela Ospina fue clara en señalar que “al final la única persona que lo va a poder juzgar (lo sucedido entre sus padres) son ellos (los hijos); Salo el día de mañana pues va a ser la que quiera juzgarme a mí o a su papá, si ella lo desea, pero creo que no es de los adultos hacerlo”.

La modelo se sinceró en el pódcast de Margarita Pasos, en el que admitió que, aunque no le gusta hablar sobre James Rodríguez y lo sucedido en su noviazgo, le ha dicho a su hija Salomé que, cuando sea el momento adecuado, le contará la verdad sobre por qué terminó esa relación.

“De hecho hay muchas conversaciones que ella me ha traído a la mesa y simplemente le digo: ‘mi amor, te amo, pero todavía no es momento de hablar de ese tema. Te lo prometo que en el momento que tú tengas una edad donde podamos tener esta conversación, yo lo voy a hacer con toda honestidad’. Y, bueno, así lo he manejado”, comentó Daniela Ospina.

La también influenciadora resaltó: “Espero no hablar mal en ningún lugar del papá de mi hija, y creo que él ha sido recíproco en ese sentido”.

¿Cómo ha sido la relación de Salomé con la nueva pareja de Daniela Ospina?

En medio de la conversación, Daniela Ospina también se refirió a la relación entre su actual pareja, Gabriel Coronel, el hijo que tienen en común, Lorenzo, y Salomé.

“Ha mejorado mucho, al principio sí fue como que no entendía la situación (...) pero fue como poco a poco y ahora se muere por él”, contó Daniela Ospina sobre cómo actúa Salomé con su hermano, al que le lleva 10 años.

La empresaria puntualizó que todos tienen claro que “somos una familia, diferente, pero somos una familia, donde Lorenzo vino a unirnos todavía mucho más”.