Danny Levitto sorprendió con su talento en La Descarga: lo descubrió en Transmilenio

El inicio de la segunda temporada de La Descarga , en Caracol Televisión, dejó sorprendidos a los televidentes y a los mentores con el talento musical que estrenó el disco en el primer capítulo. Un participante que se llevó la total admiración fue Danny Levitto, un intérprete lírico.

¿Quién es Danny Levitto, participante de La Descarga?

El participante, que llegó a Colombia hace ocho años tras salir de su país Venezuela, empezó su camino pintando casas en nuestro país. Después de esto, empezó a exponer su talento musical en los buses de TransMilenio.

En la etapa de 'Todos o nada', Levitto eligió iniciar su audición con el cantante Santiago Cruz. Impactó que la canción que eligió para este momento fuera 'My Heart Will Go On', de la artista Céline Dion y que hace parte de la banda sonora de la película 'Titanic'.

Danny Levitto descubrió su talento en TransMilenio

Con su presentación el artista logró cautivar a Santiago Cruz, Marbelle, Gusi y Maía con su canto lírico, por lo que ellos empezaron a preguntarle cómo se había preparado para llegar a esas notas tan difíciles. Danny Levitto los impactó al revelar que es un cantante empírico.

"Soy empírico, [aprendí] viendo videos de YouTube", aseguró el participante. Marbelle y Maía le manifestaron su admiración por lograr su afinación con una canción tan difícil de esta manera.

Danny Levitto expresó que "ayer estaba en el TransMilenio, estaba en la plaza de Medellín, hoy estoy aquí con ustedes" y aseguró que lleva cuatro años cantando en el servicio de transporte público, deleitando a los pasajeros con diferentes géneros musicales.

Sin embargo, un día una mujer en el TransMilenio le hizo una solicitud especial que cambió su vida. "Una señora me dice: 'quiero que cantes el Ave María en el matrimonio de mi hija'", contó el artista que, en ese momento, no sabía que podía cantar de esa manera.

"Fue un reto, yo cantaba puro pop. Empecé a buscar cómo se canta ópera, cómo se respira, cómo se coloca la voz y empecé a cantar Ave María todos los días en TransMilenio".

Santiago Cruz manifestó que "esa señora nos hizo un favor a nosotros, a toda Colombia y a ti. Mi señora la sacó del estadio. Por artistas como Danny estamos acá nosotros". Gusi resaltó que fue toda una sorpresa conocer a Danny Levitto, "nos engañó a todos con la pinta, dijimos 'va a cantar merengue o urbano' y es maravilloso".

¿Cuánto dinero se llevará el ganador de La Descarga?

En este año, solo 44 participantes de los 100 primeros llegarán a las selecciones de los mentores. De ellos, en la última etapa solo quedará uno en cada equipo, entre los cuales estará el ganador de 500 millones de pesos.