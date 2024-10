Gusi lloró con presentación de participante en La Descarga: "Me trajiste mucha alegría"

El primer capítulo de La Descarga , de Caracol Televisión, empezó a dar sorpresas a los televidentes y a los mentores del programa con los talentos que empezaron a desfilar por el disco con la esperanza de entrar a la competencia.

Una de las primeras sorpresas en el escenario la llevó el participante Edwin Guerra, participante que es un apasionado por la música llanera y quiso llevar la representación de su género tocando el arpa sobre el escenario. Sin embargo, interpretó en el instrumento una canción alejada de sus raíces, La quiero a morir, algo que sorprendió aún más a los mentores.

Gusi se dejó ver conmovido con presentación en La Descarga

Los mentores Maía, Santiago Cruz y Marbelle rápidamente aprobaron la presentación del cantante, pero fue Gusi el que se vio claramente conmovido con el show que dio el participante. Desde su silla, el mentor empezó a llorar.

Tras recibir la aprobación de todos, Gusi tomó la palabra y, en medio del llanto, le expresó al cantante lo que estaba sintiendo y el motivo de sus lágrimas. "No creas que me recordaste algo triste, es simplemente que me emociona lo que transmite la música, me encanta vivir esto".

Santiago Cruz, por su parte, le pidió al cantante que interpretara sobre el escenario y con su arpa alguna canción típica de la región de Los Llanos. Edwin complació al mentor y sorprendió a todos al expresar que su instrumento estaba especialmente diseñado para él y que, además, es guitarrista eléctrico.

Al finalizar, Gusi le expresó nuevamente que su talento le había llegado al corazón, "me trajiste mucha alegría".

Dinámica en La Descarga

En la primera etapa del programa, conocida como 'Todos o nada', los mentores verán pasar ante ellos a las 100 mejores voces del país, quienes intentarán convencerlos a todos de hacer parte de la competencia.

Para entrar en el juego, los cantantes deberán recibir el visto bueno de todos los mentores, pero solo hay cupo para 44 participantes. Para convencerlos tienen dos minutos sobre el escenario, en los que interpretarán la canción de su elección.

Tras la selección se conformarán los cuatro equipos liderados por Maía (Fucsia), Marbelle (Morado), Gusi (Azul) y Santiago Cruz (Amarillo), este último el ganador de la primera temporada del programa.

¿Cuánto dinero se llevará el ganador de La Descarga?

En este año, solo 44 participantes de los 100 primeros llegarán a las selecciones de los mentores. De ellos, en la última etapa solo quedará uno en cada equipo, entre los cuales estará el ganador de 500 millones de pesos.