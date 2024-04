Ganador de Yo me llamo revela duro momento de su juventud: "Fui un habitante de calle"

Robinson Silva fue el ganador en 2018 de Yo me llamo, concurso de imitación de Caracol Televisión, y recientemente reveló que en su juventud atravesó una difícil situación. En diálogo con La Red, contó detalles de la época en la que vivió en las calles de Bogotá.



"Me vine a la ciudad y no tenía conocimiento de cómo era la ciudad y al mismo tiempo, sin querer, por falta de oportunidades en esa época del 96, 97, era como dura la situación en esa época", detalló el cantante, que en 2018 ganó el programa imitando al cantante Julio Jaramillo.

En ese entonces, según el relato de Silva, ante la complicada situación que vivía fue una presa fácil de las calles de la ciudad, en las que comenzó a vivir por falta de dinero. "Me fui, sin querer queriendo, yéndome como a las calles. Fui un habitante de calle, más como del tema que para conseguir lo del arriendo no me alcanzaba. Entonces, me iba a la calle porque no había de otra".

El ahora cantante de música popular está recordando esta dolorosa parte de su vida porque, en ese entonces, hubo alguien que lo ayudó a salir de las calles y descubrir su camino. Se trata de un tío que lo encontró un día en un parque de la ciudad y le extendió la mano, un 'ángel' que falleció hace unas semanas.



"Alguien me dijo: ‘¿Usted no es hijo de don Siveriano?’. Yo le dije: '¡Sí!', y me dijo: ‘Claro, yo los conozco a ustedes’. Me llevó a un hogar donde había dos niñas. Fue una persona de admirar porque eso no lo hace cualquiera", recordó el artista.

Hoy en día, el ganador de Yo me llamo recuerda con agradecimiento a su tío, señalando que si no lo hubiera encontrado ese día y recibido su ayuda, tal vez su vida sería muy diferente ahora. "Sería una vida muy difícil, las calles son duras, sin saber si de pronto hubiera cogido algún mal vicio, porque yo bregaba a no tener esos vicios, porque uno ve a esas personas y están muy mal".