Demi Moore reacciona a su primera nominación al Oscar: "No sé si estoy del todo en mi cuerpo"

En la mañana del 23 de enero de 2025, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció los nominados a la edición 97 de los Premios Óscar , los galardones que reconocen a lo mejor de la industria del cine.

Entre la lista resaltan producciones como 'Emilia Perez', 'The Brutalist', 'Wicked' y 'The Substance'. Esta última, protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, se volvió todo un fenómeno al tratar temas como los estándares de belleza en la industria, los excesos y el deseo de mantenerse jóvenes para no perder vigencia.

Además de la viralización del largometraje, este también le entrego su nominación al Óscar a Demi Moore, quien saltó a la fama en los años 80 con importantes papeles en clásicos del cine como 'Ghost'.

Nominación al Oscar Demi Moore

Demi Moore, de 62 años, recibió su primera nominación al Oscar por 'The Substance' como Mejor Actriz. En sus redes sociales fue concreta, agradeciendo a la Academia por el reconocimiento y compartiendo las otras nominaciones que había alcanzado la película en esta edición.

Sin embargo, tras el anuncio, la revista Variety habló con la experimentada intérprete sobre este papel y cómo ha tenido un rol crucial en el renacer de su carrera. Ella, todavía en shock, reflexionó sobre los giros que ha dado su vida en los últimos meses.

"No sé si estoy del todo en mi cuerpo. La vida ha estado llena de contrastes con todo lo que ha estado sucediendo, altibajos tan increíbles y devastadores. Anoche se declaró un nuevo incendio en Los Ángeles y estuve alerta toda la noche porque no estaba tan lejos de nosotros. Siento una profunda humildad en muchos, muchos niveles", comentó Moore.

También habló sobre 'Ghost', la producción que la lanzó a la fama internacional, admitiendo que no la había visto en 30 años. Dijo que, al igual que 'The Substance', 'Ghost' desafío la norma al mezclar géneros.

El anuncio de la nominación de Demi Moore a los Oscar se da solo un par de semanas después de que fuera galardonada con su primer Globo de Oro. Todo parece indicar que esta será una gran temporada de premios para ella.

Lista completa de nominados a los Premios Óscar 2025

MEJOR PELÍCULA



'Anora'.

'The Brutalist'.

'A Complete Unknown'.

'Conclave'.

'Dune: Part Two'.

'Emilia Perez'.

'I'm still here'.

'Nickel Boys'.

'The Substance'.

'Wicked'.

MEJOR DIRECCIÓN



Sean Baker, por 'Anora'.

Brady Corbet, por 'The Brutalist'.

James Mangold por 'A Complete Unknown'

Jacques Audiard, por 'Emilia Pérez'.

Coralie Fargeat, por 'The Substance'.

MEJOR ACTRIZ



Karla Sofía Gascón, por 'Emilia Pérez'.

Cynthia Erivo, por 'Wicked'.

Mikey Madison, por 'Anora'.

Demi Moore, por 'The Substance'.

Fernanda Torres, por 'I'm Still Here'.

MEJOR ACTOR



Adrien Brody, por 'The Brutalist'.

Timothée Chalamet, por 'A Complete Unknown'.

Ralph Fiennes, por 'Conclave'.

Colman Domingo, por 'Sing Sing'.

Sebastian Stan, por 'The Apprentice'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Mónica Barbaro por 'A Complete Unknown'

Ariana Grande por 'Wicked'.

Felicity Jones por 'The Brutalist'.

Isabella Rossellini por 'Conclave'.

Zoe Saldaña por 'Emilia Pérez'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO



Yura Borisov, por 'Anora'.

Kieran Culkin, por 'A Real Pain'.

Edward Norton, por 'A Complete Unknown'.

Guy Pearce, por 'The Brutalist'

Jeremy Strong, por 'The Apprentice'.

MEJOR GUION ADAPTADO



'A Complete Unknown'.

'Conclave'.

'Emilia Pérez'.

'Nickel Boys'.

'Sing Sing'.

MEJOR GUION ORIGINAL



'Anora'.

'The Brutalist'.

'A Real Pain'.

'September 5'.

'The Substance'.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN



'Beautiful Men'.

'In the Shadow of the Cypress'.

'Magic Candies'.

'Wander to Wonder'.

'Yuck'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO



'A Complete Unknown'.

'Conclave'.

'Gladiator II'.

'Nosferatu'.

'Wicked'.

MEJOR CORTO



'Anuja'.

'A Lien'.

'I’m Not a Robot'.

'The Last Ranger'.

'The Man Who Could Not Remain Silent'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA



'A Different Man'.

'Emilia Pérez'.

'Nosferatu'.

'The Substance'.

'Wicked'.

MEJOR BANDA SONORA



'The Brutalist'.

'Conclave'.

'Emilia Pérez'.

'Wicked'.

'The Wild Robot'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN



'Flow'.

'Inside Out 2'

'Memoir of a Snail'

'Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl'.

'The Wild Robot'

MEJOR FOTOGRAFÍA



Lol Crawley por 'The Brutalist'.

Greig Fraser por 'Dune: Part Two'.

Paul Guilhaume por 'Emilia Pérez'.

Ed Lachman por 'Maria'.

Jarin Blaschke 'Nosferatu'.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL



'Black Box Diaries'.

'No Other Land'.

'Porcelain War'.

'Soundtrack to a Coup d’Etat'.

'Sugarcane'.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL



'Death by Numbers'.

'I Am Ready, Warden'.

'Incident'.

'Instruments of a Beating Heart'.

'The Only Girl in the Orchestra'.

MEJOR MONTAJE



'Anora'.

'The Brutalist'.

'Conclave'.

'Emilia Pérez'.

'Wicked'.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL



Brasil, 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles.

Francia, 'Emilia Pérez' de Jaques Audiard.

Alemania, 'The Seed of the Sacred Fig' de Mohammed Rasoulof.

Letonia, 'Flow' de Gints Zilbalodis.

Dinamarca, 'The Girl with the Needle' de Magnus von Horn.

MEJOR CANCIÓN



'Never Too Late', de 'Elton John: Never Too Late'.

'Mi Camino', de 'Emilia Pérez'.

'El mal', de 'Emilia Pérez'.

'The Journey', de 'The Six Triple Eight'.

'Like A Bird', de 'Sing Sing'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN



'The Brutalist'.

'Conclave'.

'Dune: Part Two'.

'Wicked'.

'Nosferatu'.

MEJOR SONIDO



'A Complete Unknown'.

'Dune: Part Two'.

'Emilia Pérez'.

'Wicked'.

'The Wild Robot'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES