EN VIVO🔴 | Golden Globes 2025: detalles de la ceremonia número 82 y sus ganadores

El Beverly Hilton Hotel de Los 脕ngeles, California, recibe en la noche de este 5 de enero a las grandes estrellas de Hollywood para llevar a cabo una nueva edici贸n de los Golden Globes o Globos de Oro, unos importantes premios de la industria del entretenimiento que reconocen lo mejor del mundo del cine y la televisi贸n en el 煤ltimo a帽o.

驴C贸mo ver en vivo los Golden Globes 2025?

Los Golden Globes en vivo se podr谩n ver en Colombia a trav茅s de la se帽al de TNT desde las 8:00 de la noche. En plataformas de streaming, en Estados Unidos estar谩 disponible en Paramount+ y en Colombia y otros pa铆ses de la regi贸n a trav茅s de Max.

Horarios para ver los premios en otros pa铆ses:



M茅xico: 7:00 p. m.

Per煤 y Ecuador: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Argentina, Chile y Uruguay: 10:00 p. m.

Los m谩s nominados a los Golden Globes

'Emilia P茅rez' es la pel铆cula m谩s mencionada en esta edici贸n de los premios con 10 nominaciones en categor铆as como mejor pel铆cula, mejor direcci贸n, y en las categor铆as de actuaci贸n, con su protagonista, la transg茅nero espa帽ola Karla Sof铆a Gasc贸n, y las actrices de reparto Zoe Salda帽a y Selena Gomez.

Adem谩s, entre las m谩s nominadas tambi茅n est谩n The Brutalist, Anora, La Sustancia y Wicked le siguen como otras de las cintas con m谩s nominaciones. En cuanto a series, The Bear, Only Murders in the Building y Shogun son algunas de las favoritas.

7:00 p. m. Los famosos llegan a la alfombra roja

Los nominados e invitados empiezan a pasar por la alfombra roja de los Golden Globes. Entre ellos destacan Ariana Grande, Sof铆a Vergara, Andrew Garfield y Selena Gomez, entre otros.

