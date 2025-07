Zambrano vs Leo | La pelea casada en el Desafío Siglo XXI: “Que nos pongan mano a mano"

Una clara rivalidad se ha despertado en el Desafío Siglo XXI por cuenta de dos competidores que desde el primer episodio de esta nueva temporada demostraron que llegaron para buscar ganar la competencia: Zambrano y Leo, de Gamma y Alpha, respectivamente. En episodios pasados tuvieron su primer encontronazo, con el cual se sentencio esta batalla entre los dos desafiantes.

En el capítulo de este lunes 7 de julio, el equipo Gamma ganó el desafío de sentencia y bienestar. Después de la competencia, Anthony Zambrano, medallista olímpico y miembro de Gamma, mencionó que en medio del reto lo intentaron lesionar. Además, dijo que el chaleco de sentenciado va para el equipo de Alpha.

Por su parte, Leo mencionó que “sentí que Zambrano me mandó una patada en la cara. Yo sacó la cabeza y cuando siento que ese man mandó así ¡pam! Yo me contengo, bro, pero si el man me agrede, así sea sin culpa (…) que me expulsen”.



"Pa' que respeten": Anthony Zambrano

Andrea Serna le preguntó a Anthony si él había enviado un mensaje directo para alguien cuando dijo “pa' que respeten” una vez Gamma se hizo con el triunfo.

La respuesta del medallista fue que su frase iba dirigida “para el hombre que supuestamente es el más fuerte de Alpha, que es Leo. Vuelvo y se lo repito: el King Kong soy yo. Me ves flaco, pero fuerte e inteligente. He competido con gente más fuerte que él”.

Agregó Zambrano que “cada vez que voy a competencias veo a 120.000 personas en una tribuna y no me da miedo. Ahora aquí que somos 32 competidores no le voy a tener miedo. Eso me ayuda a mí a ser un rival más fuerte”.

Después de las fuertes palabras del medallista olímpico, Leo no se quedó atrás y le respondió: “Yo estoy aquí con un objetivo principal y es algo personal. Yo aquí no vine a competir con nadie ni a tener rivales, realmente. Aquí el olímpico es él, la figura es él. Yo soy una persona normal, agradecido con esta oportunidad. Me está viendo mi familia, que es lo que más agradezco y si él tiene una competencia conmigo pues la está teniendo él.

Leo agregó que, si Anthony cree que es más fuerte que él, “que nos pongan mano a mano ahí si cree que me gana. Yo no me creo más ni menos que nadie aquí y no me voy a dejar afectar por las críticas del compañero (Anthony). Si él quiere competencia pues competencia dura le vamos a dar y aquí estamos listos para lo que sea”.

Por último, los desafiantes se miraron a los ojos y se dijeron lo siguiente:

Leo: “No tengo nada contra ti. No sé por qué tienes algo contra mí personal, pero si estás puesto pa’ lo que quieras, también estoy listo”.

Zambrano: “Estamos en un juego y esto es un desafío. Si a ti te llevan el chaleco y te toca ponértelo, pues póntelo. El día que me toque a mí ponérmelo me lo pongo”.

Leo: “Tú eres el que se lo está tomando personal”.

