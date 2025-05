Detalle en las tumbas de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa sorprende a muchos

Los familiares de Gene Hackman y Betsy Arakawa , la pareja que fue encontrada sin vida en su casa en Santa Fe, Nuevo México, el pasado 26 de febrero en extrañas circunstancias, le han dado finalmente una despedida a la muerte múltiple que enlutó a Hollywood y se convirtió en noticia mundial. El funeral ya se llevó a cabo y hay unos detalles que han llamado la atención de los internautas.

¿Cuándo fue el funeral de Gene Hackman?

Según se ha revelado en medios internacionales, Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron enterrados en un evento íntimo y privado el pasado 15 de abril, semanas después de que sus cuerpos fueran encontrados sin vida. El funeral estuvo a cargo de Christopher Allen (65), Elizabeth Jean (62) y Leslie Anne (58), hijos del famoso actor, fruto de su primer matrimonio.

Las estrictas medidas de seguridad del evento llevaron a que no se realizara un cubrimiento mediático y, por ende, algunos detalles hasta ahora salgan a la luz. El diario Daily Mail reveló que un detalle que no pasó desapercibido es que el actor y la pianista fueron sepultados en tumbas que no tienen nombre, fecha, ni lápida. Justo después de las honras fúnebres, solo unas flores acompañaban los restos del matrimonio.

El actor Gene Hackman murió en su casa a los 95 años - Foto: @cinefilosoficial

Este detalle no permitirá a las personas que pasen por el lugar, del que no se ha revelado su ubicación, identifiquen las tumbas de los famosos y, por ende, se genere conmoción o eventos desafortunados. La acción complementa la decisión que los familiares de Hackman han tomado a lo largo de todo el proceso, desde el día que fue encontrado sin vida: mantener un absoluto silencio al respecto.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa?

Casi tres meses después del terrible hallazgo del actor de Superman y la pianista, se sabe claramente lo que vivieron ambos en sus últimos días, hasta que fueron hallados. Lo primero es que la casa de la pareja, ubicada en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, estaba infestada de ratones . Este detalle, aunque fue el último revelado, fue el inicio de la decadencia en la salud de la pianista de 65 años.

Arakawa era la encargada del cuidado de Hackman, de 95 años, quien enfrentaba problemas cardíacos y un avanzado alzheimer. Días antes de morir, la pianista empezó a tener problemas de salud que ella interpretó como una gripe o un posible covid. Según las últimas búsquedas que la mujer realizó en internet, temía que el covid estuviera afectando su sistema respiratorio. "¿La covid puede causar mareos?" y "Gripe y hemorragias nasales", fueron sus últimas búsquedas.

Lo que no sabía Betsy Arakawa es que realmente estaba contagiada de hantavirus , un virus comúnmente transmitido a los humanos que tienen contacto o están expuestos a roedores o heces de estos animales. Desafortunadamente, el virus avanzó rápidamente en el organismo de la pianista y murió en el baño de la vivienda, una semana antes que Gene Hackman.

El actor Gene Hackman. Archivo particular

En el baño, junto a Betsy Arakawa estaba Nikita, una de las mascotas de la pareja. La perrita estaba encerrada en su jaula de transporte y también fue hallada sin vida el 26 de febrero, se presume que por deshidratación y falta de alimento.

Por otro lado, la muerte de Gene Hackman se estima que ocurrió varios días después de la de su esposa y por circunstancias diferentes. Las autoridades presumen que los últimos días del actor debieron ser muy confusos para él, debido a su alzheimer y sin la compañía de su esposa, encargada de su medicamento y de atenderlo. A sus 95 años, el famoso debió estar confundido del lugar en el que estaba, no tomó sus medicamentos y tampoco se alimentó, contando únicamente con la compañía de sus otros dos perros.

La autopsia que se le realizó al actor reveló que tenía trazas de acetona en su sistema, lo que podría ser "producto de una cetoacidosis inducida por la diabetes y el ayuno, así como un metabolismo tras la ingestión de isopropanol". Gene Hackman murió por causas naturales días después de su esposa Betsy Arakawa y varios días antes de ser hallados.

Fue el 26 de febrero el día en el que, finalmente, alguien fue a la casa de la pareja y encontró la escena. Un trabajador del lugar llegó a la vivienda para realizar labores y le pareció extraño que no atendieran y, al asomarse por una ventana, alcanzó a ver el cuerpo sin vida de la pianista e inmediatamente llamó al 911 .

Revelan video de la casa de Gene Hackman - Fotos: video Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe / AFP

El video de las bodycams de los oficiales reveló que en la casa había un gran desorden y un extraño olor, según expresaban los uniformados mientras recorrían la casa. Primer encontraron el cuerpo de la mujer de 65 años y tardaron mucho más en encontrar el del actor, en medio del recorrido también notaron la presencia de roedores. El informe indica que solo se encontró un ratón vivo en uno de los garajes, pero hallaron varios nidos a lo largo de la casa.

Finalmente, como último acto heroico y de ayuda a sus dueños, fueron los otros perros del matrimonio los que indicaron a los uniformados dónde estaba el cuerpo del actor, en el suelo de un pasillo. Los dos caninos llevaban días conviviendo con los cuerpos sin vida de la pareja , a diferencia de su compañero, ellos sobrevivieron porque estaban libres, lo que les permitía entrar y salir de la vivienda, por la puerta de perros, para alimentarse, beber agua y hacer sus necesidades.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co