Epa Colombia vive dolorosa complicación tras procedimiento estético

Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, recientemente se realizó un implante de pelo, un procedimiento estético con el que tiene como objetivo cubrir unas entradas que le estaban causando conflicto. Sin embargo, mostró las dolorosas complicaciones que está enfrentando.

Epa Colombia muestra complicación por implante de pelo

Actualmente, Epa Colombia se encuentra en medio de varias polémicas en redes sociales, esto luego de realizar una transmisión en vivo junto a Yina Calderón y revelar chismes y secretos de varios famosos.

Varios de los implicados ya han salida a defenderse de las dos mujeres y las han atacado públicamente, como es el caso de las influenciadoras La Jessu y Aída Victoria Merlano, pero Epa Colombia no ha podido responder porque, según mostró en sus redes sociales, la está pasando mal por el tratamiento.

"No he podido salir, al parecer la anestesia me produjo una hinchazón severa", reveló la empresaria bogotana. También señaló que por esta situación "tuve que cancelar la cirugía del sábado hasta nueva orden".

La famosa procedió a mostrar una foto en la que se puede ver que su rostro está bastante inflamado. "Mira cómo estoy en estos momentos. Todo el día me he drenado, tomado medicamentos, pañitos fríos, pero nada, no la doy nadita".

Epa Colombia, afectada por la hinchazón tras procedimiento estético - Fotos: Redes sociales

Pero además, Epa Colombia señaló que eso no ha sido lo peor, pues más temprano ni siquiera podía abrir los ojos. "Hasta ahora pude abrir los ojos para ver el video que subió La Jesuu y en este momento Aída que subió a las historias que está ofendida".

¿En qué consiste el implante de cabello?

Según explican en el portal MedLine Plus, realizar el implante o injerto de cabello es un procedimiento común para tratar la calvicie en hombres y mujeres. Se hace mediante anestesia local y se requieren pelos donantes de una zona poblada, que luego se implantan en la zona receptora, esto después de realizar diminutos cortes en el cuero cabelludo.

Las molestias normalmente se dan en el proceso de recuperación, ya que las pequeñas heridas comienzan a sanar y se puede notar la presencia de costra; para tratar esto, el especialista podría recomendar la ingesta de medicamentos para el dolor.

