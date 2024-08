Disney reveló sus próximos estrenos: Toy Story 5, Lilo & Stitch, Blancanieves y Mufasa

La D23 de Disney ha sido un despliegue monumental de creatividad y anticipación, revelando una asombrosa gama de estrenos y novedades para los próximos años. Desde secuelas de icónicas franquicias como Toy Story y Frozen, hasta nuevas versiones de clásicos animados y emocionantes proyectos de Pixar y Star Wars, el evento celebrado en el Honda Center de Anaheim ofreció a los 12.000 fanáticos una experiencia inolvidable llena de sorpresas y promesas para el futuro del entretenimiento.

Secuelas y nuevas aventuras animadas

Toy Story 5 y el Futuro de Pixar: Uno de los anuncios más esperados de la noche fue la confirmación de Toy Story 5, que se estrenará en 2026. La serie de películas que ha capturado los corazones de generaciones enteras regresará con una nueva aventura para Woody, Buzz y el resto de icónicos personajes. Los detalles sobre la trama se mantuvieron en secreto, pero la emoción de los fanáticos era inigualable.

En el frente de streaming, Pixar presentó Dream Productions, una serie derivada de Intensamente que explorará el backstage de una cadena de televisión, siguiendo a Riley y sus emociones en un nuevo entorno. Programada para 2025 en Disney+, Dream Productions promete ofrecer una perspectiva fresca sobre la vida emocional de los adolescentes. Además, Pixar estrenará Ganes o Pierdas, su primera serie de larga duración en Disney+, a finales de 2024. Esta serie continúa con la tradición de Pixar de explorar temas profundos y universales a través de la animación.

La noche también incluyó el anuncio de Elio, una película original de Pixar programada para el 2025; que cuenta la historia de un niño lleno de imaginación que, de repente, es secuestrado por una organización interplanetaria compuesta por alienígenas de diferentes galaxias. Hoppers, otro proyecto nuevo, que cuenta la historia de un humano y un castor que intercambian cerebros y se espera que llegue en 2026. Ambas películas fueron recibidas con entusiasmo, mostrando la continua innovación de Pixar en el ámbito de la animación.

Moana 2:

una nueva aventura

La secuela de Moana fue otro de los grandes momentos de la D23. Programada para el 28 de noviembre de este año, la nueva película seguirá a Moana, ahora acompañada por una hermana menor. Auli’i Cravalho y Dwayne Johnson, quienes repiten sus papeles, hicieron una aparición estelar en el escenario, deleitando a la audiencia con una actuación en vivo. Johnson también presentó Monster Jam, una nueva película centrada en camiones monstruo, que promete ofrecer un espectáculo emocionante para los amantes de las ruedas gigantes.

Nuevas versiones de clásicos



Blancanieves: Una nueva interpretación

Uno de los anuncios más esperados fue la nueva versión de Blancanieves. Rachel Zegler asumirá el papel de la icónica princesa, mientras que Gal Gadot interpretará a la malvada reina. La película se estrenará en marzo de 2025. Durante la D23, los asistentes vieron un clip exclusivo de una de las nuevas canciones de la película, mostrando a Zegler interactuando con los siete enanitos, todos creados digitalmente. La actualización visual y musical de este clásico promete una experiencia mágica y refrescante.

Lilo & Stitch: Un Regreso con Actores Reales



La versión en live-action de Lilo & Stitch también fue revelada. Aunque solo se mostró un breve clip, la nueva película promete capturar el encanto de la original animada. Los fanáticos de la película de 2002 están ansiosos por ver cómo se trasladarán los adorables personajes y la historia entrañable a una versión con actores reales.

Expansiones en el universo Star Wars

Skeleton Crew y más en la galaxia: En el universo de Star Wars, la D23 trajo emocionantes actualizaciones. Skeleton Crew, una nueva serie protagonizada por Jude Law y un elenco de jóvenes exploradores galácticos, promete capturar el espíritu aventurero de las décadas de 1980. Además, Diego Luna anunció la segunda temporada de Andor, que profundizará en la vida del personaje y su evolución hasta el final de Rogue One.

El gran final de la D23 incluyó el primer tráiler de The Mandalorian and Grogu, una película que se estrenará en cines en 2025. Esta expansión del exitoso universo de The Mandalorian es una de las adiciones más esperadas por los fanáticos de la saga.

Marvel: actualizaciones y nuevas entregas

Capitán América y más allá: Marvel presentó avances de varios proyectos, comenzando con un tráiler extenso de Capitán América: Brave New World. La película, que verá a Anthony Mackie en el papel de Capitán América, también contará con la aparición de Thunderbolt Ross. Ryan Reynolds apareció en el evento para agradecer el apoyo a Deadpool y Wolverine, mientras que se mostró un avance de Los Cuatro Fantásticos, que sigue en producción.

Entre los proyectos de streaming, se destacaron Ironheart y Daredevil: Born Again, ambos programados para 2025. La serie Agatha: ¿quién si no? también recibió un avance, prometiendo una exploración más profunda del personaje interpretado por Kathryn Hahn.

Novedades y Anuncios Especiales

Zootopia 2 y Frozen 3: la D23 también trajo noticias sobre Zootopia 2, que se estrenará en noviembre de este año. Ginnifer Goodwin, quien interpreta a Judy Hopps, anunció que Ke Huy Quan se unirá al elenco como la serpiente Gary. Por su parte, Frozen 3 fue confirmada para 2027, añadiendo una nueva capa a la popular saga de Elsa y Anna.

Avatar: Fire and Ash



James Cameron, acompañado por Zoe Saldana y Sam Worthington, desveló el título de la tercera película de Avatar: Avatar: Fire and Ash. Aunque aún no se han mostrado imágenes animadas, los bocetos conceptuales presentados prometen una continuación emocionante del mundo de Pandora.

El Gran Final con David Blaine



La D23 concluyó con una impresionante actuación de David Blaine, quien presentó su nueva serie para National Geographic, Do Not Attempt. Blaine realizó un truco de magia masivo, en el que todos los asistentes del evento descubrieron simultáneamente una carta idéntica, asombrando a la audiencia con un acto de ilusionismo colosal que añadió un toque final mágico a la celebración.

Con tantos estrenos emocionantes en el horizonte, el futuro del entretenimiento de Disney está lleno de promesas y magia para los fanáticos de todas las edades.