DJ colombiano animó la fiesta navideña de Donald Trump: Elon Musk entre los invitados

En una reciente y exclusiva fiesta navideña organizada por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en su lujoso complejo de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, se vivió una noche llena de lujo. Entre los invitados de honor se encontraba Elon Musk, el magnate de Tesla y el hombre más rico del mundo. Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche fue la presencia del DJ colombiano Daniel Peñaloza, conocido en el mundo artístico como DJ Danny, quien tuvo la responsabilidad de poner la música en este evento tan especial.

Un sueño hecho realidad

Daniel Peñaloza, oriundo de Bucarica, Floridablanca, Santander, y residente en España desde hace varios años, no pudo ocultar su emoción al ser parte de esta celebración. Antes del evento, DJ Danny compartió su entusiasmo a través de sus redes sociales. "Viviendo un sueño", comentó en un video grabado en los elegantes salones del club de golf de Mar-a-Lago.

"Un sueño, prácticamente que no me podía imaginar y es que estamos aquí en la casa de Trump, esto es una película, look at this", expresó mientras mostraba el impresionante salón donde iba a tocar.

El colombiano DJ DANNY (Daniel Peñaloza), nacido en el barrio Bucarica de #Floridablanca, #Santander se presenta esta noche en la Fiesta de Navidad del Club de Golf Mar a Lago, con presencia de @realDonaldTrump y @elonmusk #OrgulloSantander pic.twitter.com/j7I5GhlHUK — Jorge Caicedo (@JCaicedo6) December 19, 2024

La llegada del presidente electo

Durante la fiesta, DJ Danny publicó otro video en el que se observa la llegada de Donald Trump, quien fue recibido con una gran ovación por parte de los invitados. La emoción del DJ era evidente, y en sus redes sociales expresó su agradecimiento: "Feliz y contento por las oportunidades. Gracias a todos por estar ahí siempre".

DJ Danny compartió emocionantes momentos de la fiesta navideña de Trump en Mar-a-Lago Instagram @iammrdanny

Trayectoria internacional de DJ Danny

A través de su cuenta de Instagram, DJ Danny, conocido por mezclar música house, fusión afro y latina, compartió con sus seguidores algunas imágenes del lujoso evento. Daniel Peñaloza es apetecido en exclusivos eventos en Miami y Europa. Además de su carrera como DJ, es productor.

Un futuro prometedor

La historia de DJ Danny demuestra que, con esfuerzo, pasión y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad, incluso en los escenarios más inesperados.

¿Quién es Donald Trump?

Donald John Trump es un empresario y político estadounidense. Nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Trump se graduó en economía en la Universidad de Pensilvania y asumió el control del negocio inmobiliario familiar en 1971. Se hizo conocido al ser el presentador del programa de televisión The Apprentice. En 2016, fue elegido como el 45º presidente de los Estados Unidos, cargo que ocupó desde enero de 2017 hasta enero de 2021.

Después de ganar las elecciones presidenciales de 2024 como candidato del Partido Republicano, Donald Trump se prepara para asumir nuevamente la presidencia, convirtiéndose en el 47º presidente de los Estados Unidos. Su toma de posesión está programada para el próximo 20 de enero de 2025.

