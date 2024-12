Donald Trump sorprende con nuevo corte de pelo, faltando un mes para asumir la presidencia de EE.UU.

A pocas semanas de posesionarse como presidente de Estados Unidos,el empresario Donald Trump sorprendió con un nuevo corte de cabello mientras llegaba a su club de golf en California, desatando decenas de comentarios en redes sociales.

Algunos dijeron que, efectivamente, se trataba de un nuevo estilo, mientras que otros afirmaron que se veía diferente porque se acababa de quitar la gorra que llevaba puesta.

¿Quiénes estarán bajo riesgo de ser deportados de Estados Unidos cuando gobierne Donald Trump?

"Se ve genial", "le luce", "¿es un nuevo corte de pelo o simplemente una gorra?" fueron algunos comentarios. Algunos internautas escribieron que se trataba de un corte al estilo 'mullet', que ha sido popular en Colombia y otros países durante los últimos meses.

PRESIDENT DONALD J. TRUMP HAS A NEW HAIRSTYLE MAKEOVER pic.twitter.com/j4gXErl2KN — X Analyst (@topic_flow) December 18, 2024

Deportaciones en la nueva era Trump

El líder republicano está a tan solo un mes de ser nuevamente el presidente de los Estados Unidos, pues llega a la Casa Blanca oficialmente el 20 de enero. Durante últimos días, junto con su gabinete, han hablado de las primeras medidas que tomará apenas se posesione.

Algunas de las más importantes tienen que ver con migración, pues adelantó que planeaba declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al Ejército para hacer cumplir la que fue una de sus principales promesas de campaña, y es tomar más medidas con respecto a los migrantes ilegales.

Trump explicó que solicitaría el uso de la Guardia Nacional y de las fuerzas del orden locales para complementar los esfuerzos del Ejército en la deportación masiva de migrantes. Cabe señalar, sin embargo, que la ley estadounidense establece que no se puede usar las Fuerzas Armadas para hacer cumplir leyes nacionales sin una ley aprobada por el Congreso.

Donald Trump le ganó la Presidencia de Estados Unidos a Kamala Harris - AFP

Sobre esas leyes que rigen el uso de militares, Trump afirmó en una entrevista con la revista TIME lo siguiente: "Bueno, no, no detienen al Ejército si es una invasión a nuestro país, y yo lo considero una invasión a nuestro país".

"Solo haré lo que la ley permite, pero iré hasta el máximo nivel que la ley permite. Y creo que en muchos casos, los alguaciles y las fuerzas del orden necesitarán ayuda. También tendremos a la Guardia Nacional, e iremos tan lejos como me permitan ir, de acuerdo con las leyes de nuestro país", agregó.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se construyan nuevos campamentos de detención de migrantes durante su administración, Trump respondió: "Podría haber". "Lo que sea necesario para sacarlos. No me importa. Honestamente, lo que sea necesario para sacarlos. Nuevamente, lo haré absolutamente dentro de los confines de la ley. Pero si se necesitan nuevos campamentos, espero que no sean demasiados porque quiero sacarlos. No quiero que estén sentados en un campamento durante los próximos 20 años", insistió.

ABC News le pagará a Donald Trump 15 millones de dólares en demanda por difamación