Don Omar llora contando detalles de su batalla contra el cáncer: "No me quería morir"

Don Omar impactó al mundo al anunciar que había sido diagnosticado con cáncer y, aunque por fortuna pudo tratarlo rápidamente, reveló en una reciente entrevista con la revista People en español que esa situación cambió su vida para siempre.

¿Cómo se enteró Don Omar de que tenía cáncer?

El intérprete de Danza Kuduro reveló que su cuerpo empezó a dar alertas de que algo estaba mal hace bastante tiempo, pero que, acostumbrado a que "el show debe continuar", decidió ignorarlas. "Me estaba sintiendo muy enfermo, tenía mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo y sentía que algo no estaba bien".

Todo eso sucedió cuando Don Omar llevaba a cabo la gira de conciertos, todos con entradas agotadas, que celebraba su trayectoria. El malestar que lo afectó se convirtió en una hemorragia interna que se veía en su orina, pero ni esto lo llevó a consultar los médicos y reconoció que se comenzó "a automedicar".

Cuando finalmente decidió consultar a su médico, este lo mandó a visitar de inmediato el hospital Orlando Health, donde recibió la noticia: tenía cáncer de riñón. "Venía de celebrar la vida, de celebrar el triunfo, de celebrar los éxitos, de celebrar la música, y de momento me dijeron: 'Quizás te estás muriendo'".

Tras recibir el diagnóstico, confesó que tardó algunos días en comunicarlo a su familia. "No quería preocupar a nadie. Tenía miedo de decir lo que me estaba pasando porque ya había escuchado que cuando esto sucede no queda mucho tiempo para las personas".

Agradeció al equipo médico que trabajó para entender lo que le estaba pasando, pero señaló que todos quedaron sorprendidos cuando, tras una cirugía, se libró del cáncer. "Lo dejamos de ver clínico y lo comenzamos a ver como el acto de un milagro, que es lo que fue para mí", aseguró y también mencionó que sin su esposa "no lo hubiera logrado. Se dedicó a escucharme, a escuchar si tenía miedo, a escuchar que no me quería morir".

Don Omar explicó que su "tumor medía dos milímetros, estaba en el punto de cáncer etapa uno, casi convirtiéndose en cáncer etapa dos".

Agradeció también a sus colegas Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Tego Calderón, David Bisbal, entre otros, que se comunicaron con él tras recibir la noticia. "Lo más que agradezco hoy es estar vivo", agregó y contó que actualmente hoy en día está "libre de drogas" y no toma alcohol.

