Ojo con este supuesto video de Amparo Grisales, pueden estafarlo: "Yo soy pura"

"Me llamo Amparo Grisales y llevo 10 años luchando contra la hipertensión", eso es lo que dice, aparentemente, la actriz colombiana en un video que se ha hecho viral en redes sociales. La famosa denunció que se trata de una noticia falsa creada con inteligencia artificial.

¿Amparo Grisales está enferma?

Amparo Grisales se unió al grupo de famosos a nivel mundial que se han visto afectados por las noticias falsas creadas con inteligencia artificial. Utilizaron la imagen y la voz de la actriz para crear un video en el que promocionan productos contra la hipertensión.

En la publicación, que se difunde en Facebook, se supone que Grisales cuenta un testimonio como paciente de hipertensión arterial. "Los médicos me engañaron durante 10 años", expresa y cuenta que ha pasado por múltiples tratamientos que no sirvieron para nada.

Todo esto hasta que, supuestamente, conoció a un "médico honesto" que le recetó los productos que se ofrecen en la página. "FAKE", escribió Amparo Grisales en sus redes al compartir este video creado con inteligencia artificial.

"No se dejen engañar. Yo soy pura, sana y armoniosa, tengo una salud maravillosa. Si así fuera estaría yo misma anunciándolo en mis redes", empezó diciendo la famosa jurado de Yo Me Llamo, de Caracol Televisión.

También se refirió a las personas que hacen este tipo de publicaciones engañosas como "ladrones, farsantes, fracasados y enfermos ¿Cómo pueden inventar tantas cosas? Robarse mis fotos e imitar mi voz para vender productos que te pueden envenenar".

Amparo Grisales les pidió a sus seguidores que denunciaran este tipo de publicaciones para que no caigan más personas en esta estafa. "¿Esa gente no sabe que existe el Karma y que todo lo que me están achacando a mi se les puede devolver?😡😡😡 No me duele nada".

