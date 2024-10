El último video de Liam Payne, ex One Direction, compartiendo con fans en Argentina

La muerte de Liam Payne , uno de los exintegrantes de One Direction, en las últimas horas en Buenos Aires, Argentina, sigue generando revuelo internacional. Sus fanáticas, por su parte, comparten desconsoladas las últimas imágenes y videos que lograron obtener del cantante.

A lo largo de su estadía en Buenos Aires, Liam Payne se mostró agradable y amoroso con sus seguidoras, quienes llegaron en la noche del 15 de octubre, el día previo a su fallecimiento, para saludarlo. Sin ninguna complicación, el artista británico salió del hotel y concedió fotos y autógrafos.

Uno de los últimos videos de Liam Payne con vida

Con una camisa leñadora y jeans, Liam Payne se ubicó a las afueras del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio Palermo, en donde se reunieron varias seguidoras.

Publicidad

De manera ordenada, el cantante iba dándole paso a cada a una de las fanáticas para intercambiar palabras con ellas, tomarse fotos y firmar objetos que ellas llevaban.

En medio del especial momento con sus admiradoras, una de ellas le preguntó a Payne si a lo largo de su estadía en Buenos Aires, Argentina, había estado escuchando alguna canción en español. El cantante las sorprendió a todas al empezar a cantar, precisamente, en español.

Publicidad

La canción que Liam Payne le interpretó a sus seguidoras fue 'Ahora' del artista colombiano J Balvin, lo que causó emoción entre las jóvenes presentes. Inmediatamente después interpretó también parte de 'Familiar', canción que él realizó con el paisa.

¿De qué murió Liam Payne?

Tras una caída desde el tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6000, en el barrio Palermo, Liam Payne falleció en la tarde del miércoles 16 de octubre. Alberto Crescenti, titular del Same, el servicio médico institucional, señaló que cuando el equipo de primeros auxilios legó al lugar, encontró el cuerpo del hombre con "lesiones gravísimas, incompatibles con la vida".

Se ha conocido a través de la prensa local que Payne habría sufrido una fractura en el cráneo y una hemorragia interna que le arrebataron la vida inmediatamente.

Momentos antes de la tragedia, el gerente del hotel había llamado al servicio de emergencias 911 informando sobre un huésped que se comportaba de manera errática y agresiva, esto presuntamente bajo los efectos de alcohol o drogas.

Publicidad

¿Quién era Liam Payne?

Liam Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, y su carrera en la música despegó en 2010 tras su participación en el reality show de talentos The X Factor.

Publicidad

En ese reality se conoció con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, lo que dio origen a la icónica banda One Direction, que alcanzó fama mundial. El primer álbum de la banda, Up All Night, se lanzó en 2011 y debutó en el primer puesto de las listas británicas y norteamericanas. La agrupación lanzó varios discos más y se consolidó como uno de los fenómenos juveniles más importantes de su época.

Sin embargo, en 2016, tras la separación de One Direction, Payne decidió emprender su carrera como solista. Firmó con Capitol Records y lanzó varios éxitos, entre ellos Strip That Down y Get Low. A pesar del éxito inicial, el cantante tuvo que lidiar con problemas de salud que afectaron su vida personal y profesional.