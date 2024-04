Edgar Vivar, el querido 'Señor Barriga', sufrió un accidente: "Es una descalabrada"

En México y Latinoamérica hubo preocupación por el estado de salud del actor Edgar Vivar, más conocido como el 'Señor Barriga', luego de que se conociera la noticia de un grave accidente que sufrió en medio de una grabación y por el que resultó hospitalizado.

Tras un tiempo recibiendo atención médica, el actor de 75 años reapareció ante las cámaras para aclarar lo ocurrido y agradecer la preocupación de sus seguidores. Todo sucedió en medio de las grabaciones de la famosa serie Vecinos, en la que participa Vivar. De un momento a otro el famoso salió del lugar por una emergencia.

"Me tropecé y me caí hacia atrás; me golpeé la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí. Pero no me desvanecí, estuve consciente todo el tiempo", aclaró el famoso 'Señor Barriga' al programa internacional Ventaneando tras salir del hospital.

En el centro médico lo atendieron rápidamente y, como resultado de la caída, tuvieron que suturarle la herida con varios puntos. "Tengo siete puntadas en la región occipital. En la nuca exactamente", reveló.

Edgar Vivar señaló que fue una caída bastante fuerte y que especialmente preocupó a sus compañeros de trabajo por su edad. Afortunadamente, la atención rápida hizo que el mexicano se recuperara. "Sí, es una descalabrada, nada más un fuerte golpe y me suturaron", agregó.

Actualmente, el actor dijo que está "en reposo, en cama con analgésicos", pero también destacó que hay algo que no disfruta de todo esto. "Estoy molesto porque no puedo estar acostado, recargado, porque tengo que estar de lado, boca abajo".

Finalmente, Edgar Vivar se mostró sorprendido por la cantidad de personas que se manifestaron preocupadas por su estado de salud. Aseguró que en estos momentos de convalecencia ha sido un gran aporte a su estado de ánimo recibir tantos mensajes llenos de amor.

"Debí haber hecho algo muy bueno en mi vida porque Dios me compensa con el cariño de la gente. Y bueno, hoy estoy como ido, abrumado, y me siento cada vez más comprometido. Te das cuenta que hay mucha gente que está preocupado por ti y eso alivia mucho el dolor", concluyó.