El documental 'Los niños perdidos' tuvo 7.9 millones de vistas en Netflix en su semana de estreno

'Los niños perdidos ', el documental que narra la historia de supervivencia de los hermanitos Mucutuy en la selva colombiana, alcanzó el Top 10 global de las películas de habla no inglesa más vistas de Netflix.

Este documental, el cual es una producción de Grain Media en colaboración con Caracol Televisión, Imagine Documentaries, Teletigre y One Day’s Walk, obtuvo más de 7.9 millones de visualizaciones al 17 de noviembre de 2024.

De acuerdo con la plataforma de streaming, en su primera semana en el Top 10 global, 'Los niños perdidos', lanzado el 14 de noviembre de 2024, ocupó el segundo puesto en la categoría de películas de habla no inglesa.

Lea también: La historia detrás del rescate de Los niños perdidos, documental inspirado en hermanitos Mucutuy

Publicidad

En su primera semana en el Top de Netflix, la historia que narra la travesía los hermanos Mucutuy tuvo cerca de 13 millones de horas vistas, siendo solo superada por el drama sueco 'Aprender a soltar'

Según datos de Flix Patrol, la cinta consiguió cautivar a audiencias en más de 50 países, entre los que se encuentran Argentina, Chile y Estados Unidos, además de lograr el primer puesto del Top en Colombia.

Publicidad

'Los niños perdidos' consiguió cerca de 7.9 millones de visualizaciones en su primera semana de lanzamiento. Netflix

¿De qué se trata 'Los niños perdidos'?

Dirigida por el ganador del Oscar Orlando von Einsiedel, junto al colombiano Jorge Durán y el británico-peruano Lali Houghton, el documental 'Los niños perdidos' relata la impresionante experiencia del los hermanos Mucutuy, un grupo de jóvenes hermanos que, tras un accidente aéreo, acaban a la deriva en la selva amazónica colombiana.

En mayo de 2023, Lesly (de 13 años), Soleiny (9 años), Tien Noriel (4 años) y Cristin (11 meses), sobrevivieron solos 40 días en una agreste zona del país. Los adultos con los que viajaban, incluida su propia madre, fallecieron en el colapso de la avioneta.

Publicidad

Material de archivo y testimonios de los que participaron en las labores de búsqueda reconstruyeron la historia de estos valientes niños indígenas.

El director de la película se refirió a la misma, diciendo: “Siempre es crucial tratar las historias que involucran tragedias humanas dolorosas con el profundo respeto y la sensibilidad que merecen. Me atrajo esta narrativa en particular porque estaba claro que dentro de ella había muchos destellos de una increíble resiliencia y fortaleza humana, no solo en la lucha de los niños por sobrevivir solos en la selva, sino también en la forma en que los rescatistas indígenas y el Ejército lograron superar sus diferencias y temor para unirse en una misión peligrosa y épica para rescatar a los niños".

Publicidad

'Los niños perdidos' se posicionó en el Top 10 global de Netflix. Netflix

Lea también: Los niños perdidos: documental revela detalles inéditos de los hermanitos Mucutuy

Tráiler de Los niños perdidos