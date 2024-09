El increíble cambio físico de Colin Farrell para interpretar a El Pingüino

La serie El Pingüino se estrenó el 20 de septiembre y de lo que más se está hablando es del increíble cambio físico al que se sometió el actor Colin Farrell para interpretar a uno de los emblemáticos enemigos de Batman.

El actor irlandés describe a El Pingüino como un personaje lleno de ambición y astucia. La serie, que ahonda la parte más íntima del villano de ciudad Gótica, ha permitido que el intérprete explore diferentes aspectos del personaje.

Colin Farrell se sometió a largas jornadas de maquillaje para poder darle vida a su personaje. Un video publicado por MAX, plataforma donde se puede ver la serie, muestra el increíble trabajo hecho por los maquilladores.

Un molde de silicona cubre el pecho y las mejillas de Colin y los maquilladores crean las características cicatrices de El Pingüino, lo que lo hace ver más real.

¿Habrá segunda temporada de El Pingüino con Colin Farrell?



El actor irlandés le dijo al medio digital Total Films que el vestuario “me encantó, pero me afectó un poco. Al final, me quejaba y lloriqueaba a cualquiera que me escuchara, diciendo que quería que se acabara de una pu%# vez".

Por último, Colin Farrell aseguró sentirse “privilegiado” por interpretar al villano, pero no está seguro de si participará de una segunda temporada de El Pingüino o la segunda entrega de la película de The Batman, con Robert Pattinson.

