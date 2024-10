Novia de Liam Payne y la mamá de su hijo se pronunciaron tras el fallecimiento del artista

Se siguen conociendo nuevas reacciones luego de la trágica muerte del cantante de 31 años Liam Payne. Luego de que sus excompañeros de la banda One Direction se comunicaran públicamente, aparecieron Kate Cassidy y Cheryl Cole, dos mujeres muy importantes en la vida del artista. La primera era su actual pareja y la segunda la mamá de su hijo.

¿Qué dijo la novia de Liam Payne tras la muerte del cantante?

Dos días después del fallecimiento de Payne, Kate Cassidy reapareció en sus redes sociales. La modelo e influencer agradeció los mensajes solidarios que ha recibido en las últimas horas ante su pérdida y pidió tiempo para poder asimilar lo que sucedió.

"Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdido. Nada de los últimos días me ha parecido real. Les pido y oro para que me den la gracia y el espacio para navegar esto en privado", expresó a todos los internautas.

Luego se refirió específicamente a su novio. "Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. seguiré amándote para el resto de mi vida. Te amo Liam".

Kate Cassidy tras muerte de Liam Payne - Foto: @kateecass

Publicidad

Cabe recordar que Kate Cassidy estuvo con Liam Payne en Argentina hasta el pasado lunes. La pareja disfrutó de tiempo de calidad en el país suramericano y asistieron al concierto de Niall Horan, excompañero de Payne en One Direction, en Bueno Aires. El lunes, Cassidy decidió que era hora de regresar a su casa en Miami, mientras Liam quiso quedarse un poco más en la capital argentina.

Dos días después de quedar solo, Liam Payne falleció tras caer del balcón de su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur en el barrio Palermo. La autopsia del cuerpo determinó que el cantante de 31 años falleció por politraumatismo y hemorragia interna y externa.

Publicidad

Mamá del hijo de Liam Payne reaccionó por muerte del cantante

Por su parte, Cheryl Cole, la mujer con la que Liam Payne tuvo una relación amorosa en el pasado y como fruto a su hijo Bear, también izo una conmovedora publicación por el fallecimiento del artista. La mujer publicó una tierna foto de Liam acostado junto a su hijo cuando era un bebé y aprovechó para pedir respeto por la memoria del padre de su heredero.

"Mientras trato de navegar este evento trascendental y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles a todos que hemos perdido a un ser humano. Liam no sólo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre de nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que afrontar la realidad de no volver a ver a su padre".

Cheryl aseguró que ver algunas publicaciones detalladas y escabrosas sobre los últimos momentos de Liam le preocupan por su hijo. "Lo que más preocupa a mi espíritu es que algún día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en su futuro. Les ruego que consideren para qué sirven algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntese si le gustaría que su hijo o su familia los leyeran. Por favor, dale a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para que por fin descanse en paz".