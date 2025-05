Empieza venta de boletería para Green Day en Colombia: así es el proceso en Ticketmaster

El regreso de la banda norteamericana Green Day a Colombia es uno de los anuncios en materia de conciertos más emocionantes que han recibido los fanáticos del punk rock en los últimos días. Desde este miércoles las entradas para el evento que se llevará a cabo en el escenario del Vive Claro están disponibles en la página de Ticketmaster.

Enlace para comprar entradas de Green Day

Las boletas para Green Day en el Vive Claro se venderán a través de la plataforma de Ticketmaster y hay varias preventas para usuarios de Claro y del Banco Falabella. La primera inicia a las 9:00 a. m., mientras que la segunda desde las 10:00 a. m. del miércoles 21 de mayo. Por otro lado, la venta para el público en general iniciará desde las 10:00 a. m. del viernes 23 de mayo. En todos los casos solo se podrán adquirir un máximo de 4 boletas por transacción en todas las localidades.

Términos y condiciones para la preventa Claro:



Descargar o actualizar la app Mi Claro desde la tienda de aplicaciones o ingresar a www.claroclub.com.co. Ubicar y descargar el cupón de preventa en la sección de entretenimiento de Claro club. Este cupón contiene un código único. Ingresar a www.ticketmaster.co y seleccionar el evento de Green Day. Al momento de la compra, introduzca el código en la casilla “Verifica código”. Realizar la compra seleccionando la localidad, tarifa y método de pago.

Paso a paso para comprar entradas en preventa para Banco Falabella:



Ingresar a la fila virtual del evento. Consejo: inicie su sesión en Ticketmaster antes e ingrese minutos antes de que inicie oficialmente la preventa (10:00 a. m.). Cuando inicie la preventa Ticketmaster le asignará un turno al azar a todos los usuarios en la fila virtual. Espere su turno y esté atento. En cuanto sea su turno, usted dispondrá de 10 a 15 minutos para realizar su compra. Consejo: Tenga claro en qué lugar y el valor de las boletas que piensa comprar. Realice su compra con su tarjeta débito o crédito del Banco Falabella.

Precios y ubicaciones de las boletas para Green Day en Colombia

102 & 104 - 108 (+18 años): $841.000

101 & 103 (menores +7): $841.000

VIP (+18 años): $649.000

109 - 116 (+18 años): $600.000

125 - 132 (+18 años): $480.000

118 & 120 - 124 (+18 años): $300.000

117 & 119 (menores +7): $300.000

Preferencial (+18 años): $263.000

La historia de Green Day con Colombia

Esta será la tercera ocasión que Green Day se presente en Colombia. La banda se presentará en esta ocasión con el The Saviors Tour, gira de concierto con la que la agrupación estadounidense celebrará los 30 años de 'Dookie', el disco que los catapultó a la fama y los 20 de 'American Idiot', álbumes que revolucionaron la escena musical y marcaron generaciones enteras.

La relación de Green Day con Colombia comenzó en 2010 durante el Festival Nem-Catacoa en Cajicá. A pesar de ser la primera vez que la banda se presentaba en el país, la conexión fue inmediata. Su segundo concierto y el último en nuestro país fue en 2017, como parte de su 'Revolution Radio Tour', espectáculo con el que consolidó aún más su vínculo con los fanáticos colombianos.

Nuevamente himnos como 'Basket Case', 'When I Come Around', 'American Idiot', 'Wake Me Up When September Ends' y 'Holiday' de la banda punk rock resonarán entre miles de voces de fanáticos colombianos que llevan ocho años poder reencontrarse con la banda o verlos en vivo por primera vez en el país. Además en el show en el Vive Claro también se contará con la participación de la banda invitada Bad Nerves, quienes han ganado reconocimiento internacional por su sonido garage punk.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co