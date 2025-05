Green Day en Colombia: ¿dónde queda Vive Claro y cuáles son los precios de las boletas?

Green Day, la banda norteamericana de punk rock, finalmente ha confirmado la fecha y lugar de su concierto en Colombia, luego de un emocionante anuncio previo que hizo en sus redes sociales. La agrupación conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool no solo se reencontrará con su público colombiano, sino que también serán los artistas que inauguren uno de los nuevos escenarios en la ciudad de Bogotá.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Green Day en Colombia?

La banda ícono del punk rock se presentará el 24 de agosto de este año en el escenario del Vive Claro, nuevo escenario construido en la capital del país. Con este show se marcará la apertura oficial del 'venue' que promete ser escenario de próximos grandes eventos de música en vivo en la ciudad, como también los es el concierto de Linkin Park meses más tarde.

¿Dónde queda ubicado el Vive Claro?

El nuevo escenario de conciertos de Bogotá, llamado Vive Claro quedará ubicado en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, en las cercanías del centro comercial Gran Estación.

Lo que se sabe sobre este nuevo escenario para eventos en vivo en Bogotá es que tendrá una capacidad modular para 30 mil personas en platea y más de 15 mil en graderías. Según reveló Páramo Presente, organizadores del evento, será un escenario de gran formato que se iguala a los escenarios de Coachella y Rock in Rio, y promete gran calidad de sonido y pantallas LED de alta definición. Se espera que el lugar esté listo muy pronto.

Precios de las boletas para Green Day en Colombia

Las boletas para Green Day en el Vive Claro se venderán a través de la plataforma de Ticketmaster y contará con preventa para usuarios del Banco Falabella desde las 10:00 a. m. del miércoles 21 de mayo. Mientras que la venta para el público en general iniciará desde las 10:00 a. m. del viernes 23 de mayo.



102 & 104 - 108 (+18 años): $841.000

101 & 103 (menores +7): $841.000

VIP (+18 años): $649.000

109 - 116 (+18 años): $600.000

125 - 132 (+18 años): $480.000

118 & 120 - 124 (+18 años): $300.000

117 & 119 (menores +7): $300.000

Preferencial (+18 años): $263.000

La historia de Green Day con Colombia

Esta será la tercera ocasión que Green Day se presente en Colombia. La banda se presentará en esta ocasión con el The Saviors Tour, gira de concierto con la que la agrupación estadounidense celebrará los 30 años de 'Dookie', el disco que los catapultó a la fama y los 20 de 'American Idiot', álbumes que revolucionaron la escena musical y marcaron generaciones enteras.

La relación de Green Day con Colombia comenzó en 2010 durante el Festival Nem-Catacoa en Cajicá. A pesar de ser la primera vez que la banda se presentaba en el país, la conexión fue inmediata. Su segundo concierto y el último en nuestro país fue en 2017, como parte de su 'Revolution Radio Tour', espectáculo con el que consolidó aún más su vínculo con los fanáticos colombianos.

Nuevamente himnos como 'Basket Case', 'When I Come Around', 'American Idiot', 'Wake Me Up When September Ends' y 'Holiday' de la banda punk rock resonarán entre miles de voces de fanáticos colombianos que llevan ocho años poder reencontrarse con la banda o verlos en vivo por primera vez en el país. Además en el show en el Vive Claro también se contará con la participación de la banda invitada Bad Nerves, quienes han ganado reconocimiento internacional por su sonido garage punk.

