En el Desafío XX, el Tino recuerda su polémica foto en partido contra la selección chilena

El Tino Asprilla llegó a estar en el top 5 de los mejores jugadores en el mundo en la década de 1990. En el Desafío XX, recordó cómo fue uno de los momentos más polémicos de su carrera, debido a una fotografía que una periodista tomó en el momento exacto en el que algo sobresalió de su pantaloneta.

Con su humor característico, el Tino habló de la anécdota mientras se encontraban desayunando junto a algunos participantes del Desafío XX y Bee, exparticipante del Desafío Super Humanos XV en 2018 y pareja de Natalia, le preguntó por lo que pasó ese día.

¿Qué pasó con la foto del Tino?

Corría el año 1993. El Tino Asprilla relató cómo en su primera convocatoria con la selección Colombia de mayores, justo cuando todos ellos estaban en su mejor época y tenía los ojos de miles de espectadores encima, se jugó la preparación para el partido entre Colombia y Chile, llevado a cabo en El Campín el 6 de junio.

“En Italia, cuando yo jugaba fútbol, siempre nos daban lo que él dice [Bee] licras, pantaloncillos, todo; en la selección Colombia no, uno tenía que traer el pantaloncillo para uno jugar; como yo jugaba el partido y me iba para el aeropuerto porque iba para Tuluá, pues resulta que yo mandé mis maletas, todo, para el aeropuerto, y me di cuenta de que cuando llego al estadio llevo los pantaloncillos de ponerme para viajar; entonces yo dije 'voy a jugar sin pantaloncillos porque la pantaloneta es bastante larga', pero después del partido me di cuenta de que no era tan larga”, exclamó el Tino.

Publicidad

Después de contar la historia, el Tino dijo que se enteró de la existencia de la imagen cuando una revista publicó esa misma fotografía en formato de póster para pegarla en la pared.